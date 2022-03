Afrique: BRVM - La morosité des indices phares de la Bourse persiste toujours

La morosité des indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) marquée par leur baisse, entamée le 1er mars 2022, a persisté au terme de la séance de cotation de ce 2 mars 2022.

L'indice BRVM composite a ainsi enregistré une baisse de 0,90% à 216,83 points contre 218,79 points la veille. Quant à l'indice BRVM 10, il a cédé 1,36% à 167,37 points contre 169,68 points précédemment.

Cette baisse des indices a affecté négativement la capitalisation boursière du marché des actions qui a enregistré une baisse de 59,033 milliards de FCFA à 6527,050 milliards de FCFA contre 6586,083 milliards de FCFA la veille.

Celle du marché obligataire est aussi en baisse de 12,968 milliards de FCFA à 7514,270 milliards de FCFA contre 7527,238 milliards de FCFA la veille.

La valeur des transactions a remonté, s'établissant à 2,610 milliards de FCFA contre 507,244 millions de FCFA le mardi 1er mars 2022.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,49% à 1 220 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 7,33% à 805 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 7,26% à 1 330 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (plus 2,61% à 9 440 FCFA) et SODECI Côte d'Ivoire (plus 2,57% à 4 385 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est respectivement occupé par les titres Total Côte d'Ivoire (moins 6,38% à 2 200 FCFA), ETI Togo (moins 5,26% à 18 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (moins 4,76% à 5 500 FCFA), BOA Mali (moins 3,70% à 1 300 FCFA) et Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 2,75% à 1 060 FCFA).