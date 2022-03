Cote d'Ivoire: Duékoué/Autonomisation - Koné Bakary apporte un soutien de 3 millions de FCfa aux femmes de Pona 2

Bakary Koné, opérateur économique et fils de la sous-préfecture de Gbapleu, précisément de Kranzadougou, a octroyé un fonds de 3 millions de FCfa et fait de nombreux dons aux femmes de Pona2.

Cette action favorisera leur autonomisation en vue de se prendre en charge. Il a également pris bonne note des doléances de la population, à savoir la construction d'un centre de santé, d'une antenne relais téléphonie mobile à Pona 2, village de la sous-préfecture de Gbapleu, dans le département de Duékoué.

C'était le 27 février 2022, à l'occasion de la sortie officielle de l'association Binkadi (qu'il est bon d'être ensemble en Malinké), dont il en assurait le parrainage. Cette cérémonie a enregistré la participation de toutes les communautés vivant dans ledit village.

Dans son adresse, Koné Bakary a exhorté ses hôtes à vivre en parfaite harmonie et à cultiver l'esprit du vivre ensemble. "La paix est le gage du développement. On ne peut pas construire ou se développer si on n'est tout le temps en conflit. C'est pourquoi, je vous invite à vivre ensemble comme l'a toujours prôné le Président Alassane Ouattara. Travaillez à la réconciliation nationale, en vous pardonnant mutuellement", a-t-il recommandé.

Pour terminer , Koné Bakary dit KB a invité la population de Pona2 et toute la sous-préfecture à la cohésion et la paix gage de développement et de progrès.

A ces filleules et à la population, il les a exhortés à la cohésion sociale, la paix et au vivre ensemble.

Il faut rappeler que la sous-préfecture de Gbapleu, grenier du département, comprend près de 67 000 habitants au recensement 2014.