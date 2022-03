Congo-Brazzaville/Maroc: RDC - Parfait Mandanda rêve de Coupe du Monde avec les Léopards

Les Léopards de la RDC sont à deux matches d'une qualification à la Coupe du Monde 2022 et Parfait Mandanda rêve d'être au Qatar.

En RDC, on met les bouchées doubles à l'approche de la double confrontation avec le Maroc au tour barrages de la Coupe du Monde 2022, les 25 et 29 mai, à Kinshasa, puis à Casablanca. Parfait Mandanda met également les bouchées doubles en semaine, car il a un gros objectif qui approche avec son équipe nationale.

" Le Congo ne s'est qualifié qu'une fois pour le plus grand tournoi du monde. C'était en 1974. Cela fait 13 ans que je suis international. Je suis l'un des plus anciens avec Dieumerci Mbokani. Ça serait merveilleux de se qualifier. On a passé tellement de bons moments au pays depuis que l'on défend ses couleurs ", a confié le gardien dans des propos relayés par lavenir.net.

Mais s'il a une certaine impatience à l'idée de vivre ces deux matchs historiques, le dernier rempart essaie de ne pas trop y penser. Et ce pour plusieurs raisons. " Tout d'abord parce qu'il nous reste des choses à jouer avec Mouscron. Mathématiquement, tout n'est pas fini pur nous donc on se doit de se donner à fond jusqu'au bout pour atteindre nos objectifs. Puis, je dois reconnaître que j'ai une petite peur de ne pas être sélectionné car je ne suis plus titulaire. C'est pour cela aussi que je ne veux pas trop y penser. Il sera temps de le faire lors de la trêve internationale ".