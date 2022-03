Congo-Kinshasa: Le pape François attendu en RDC le 2 juillet

L'Eglise catholique, par la bouche du Nonce apostolique, annonce l'arrivée en RDC du pape François le 2 juillet 2022. Cette visite, qui ira jusqu'au 5 juillet, se veut être, d'après le Nonce, la CENCO, et le Cardinal Ambongo, une occasion de réconciliation, et de raviver l'espérance du peuple congolais en quête de la paix, de la sécurité et du bien-être.

" Je crois qu'il est aussi important de souligner la durée de la visite : trois jours, c'est donc long, si l'on tient compte de la durée moyenne des autres voyages. C'est une preuve de l'importance qu'il attache à cette visite et à la RDC, c'est la preuve de son affection pour votre peuple ", se réjouit le Nonce apostolique en RDC, Mgr Ettore Balestrero.

Selon lui, la visite du Pape en RDC est une réponse à l'invitation des Chefs d'Etat et des Conférences épiscopales respectives. Durant son séjour sur le sol congolais, il visitera les villes de Kinshasa et de Goma. Puis, il se rendra au Sud- Soudan, à Juba, du 5 au 7 juillet.

" François vient comme un pèlerin de Dieu. Il vient à la rencontrer du peuple congolais tout entier, et je voudrais que tous et toutes dans le pays se sentent " visités " par le Pape ", souhaite Mgr Ettore Balestrero.

Le Pape François arrive en RDC 37 ans après la visite de Jean-Paul II.

" Tant de choses se sont passées, il y a eu deux guerres et le pays a connu de nombreuses vicissitudes, si bien que la RDC qui accueillera le Pape François est bien différente du pays qui a accueilli saint Jean Paul II. Mais elle le fera avec le même amour et enthousiasme ", croit savoir le Nonce apostolique en RDC.

A l'en croire, le Pape François veut regarder le peuple congolais dans les yeux et parler à son cœur pour le réconforter et pour l'encourager dans la foi au Christ, dans l'amour envers l'Église et dans l'espérance pour l'avenir.

" En même temps, il l'invite à la réconciliation et à cultiver le sentiment d'être tous frères et sœurs. Le Pape vient apporter un message de réconciliation et d'encouragement ", ajoute Mgr Ettore.