Cameroun: Le limogeage d'Antonio Conceiçao pourrait coûter un pactole à l'Etat camerounais

Le licenciement d'Antonio Conceiçao au poste de sélectionneur du Cameroun pourrait coûter environ 600 millions FCFA à l'Etat camerounais.

Remplacé lundi dernier par Rigobert Song au poste de sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Antonio Conceiçao ne compte pas rester les bras croisés. Le technicien portugais veut traîner le Cameroun devant les juridictions de la FIFA pour une compensation liée à la rupture de son contrat. Le Portugais réclamerait ses 18 mois de salaires restants de son contrat.

Arrivée sur le banc en 2019 l'ancien entraîneur de Braga a disputé 23 matchs dont 14 victoires, 6 matchs nuls et 3 défaites avec l'équipe nationale du Cameroun. Eliminé en demi-finale lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations par l'Egypte alors que l'objectif était d'atteindre la finale de la CAN, Conceiçao s'est vu démis de son poste de sélectionneur par le président de la FECAFOOT pour qui le portugais n'a pas rempli sa part du marché. Avec un salaire mensuel de près de 33 millions de Francs CFA (soit 59 mille dollars US/ mois), Conceicao peut s'attendre à un dédommagement conséquent.

" Les clauses du contrat n'étant officiellement pas connues, deux hypothèses s'offrent à l'Etat du Cameroun en cas de requête devant les juridictions de la FIFA. La première consiste à lui payer le reste de ses 18 mois de salaire, soit plus de 500 millions de francs CFA en raison de plus de 30 millions par mois. Ou alors, tenter un compromis et lui verser une somme symbolique pour bonne séparation ", explique nos confrères de Camfoot.