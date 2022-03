Congo-Brazzaville: Les immortelles chansons d'Afrique - " Douceur " de Mbilia Bel

Surnommée la Cléopâtre, Mbilia Bel a marqué de façon considérable l'univers musical africain longtemps dominé par le genre masculin. Auteure et chanteuse de talent, elle signe en 2001 l'album " Welcome " dans lequel figure la chanson " Douceur ".

Paru sous le label " Syllart Records ", l'opus référencé CDS 8912 remporta le trophée " Kora Awards 2002 ", en Afrique du Sud. Fruit de la collaboration de plusieurs artistes talentueux, il compte dix titres. Dans cette aubade, l'artiste explore le zouk comme démarche musicale. Mbilia Bel y dévoile l'importance de la douceur et de la tendresse au sein d'un couple. Pour elle, ces deux vocables constituent une thérapie en amour. C'est pourquoi, elle demande à l'élu de son cœur, qu'elle considère comme sa lumière et son soleil, de lui manifester son affection à travers les gestes affectueux. " Kamata ngai nabosembo, mwasi abotama na lolendo, lobela ngai malembe mpo osala ngai plaisir ", ce qui peut se traduire par " Sois juste avec moi, la femme est née avec un certain orgueil, parle-moi tendrement pour que tu me fasses plaisir ".

Publié en format CD, cet album qui a été arrangé et programmé par Manu Lima et Souzi Kasseya a connu la participation des artistes comme Aby Surya, Awa Maiga, Ballou Canta, Bibi Dens, Isabelle Gonzales, Nyboma, Souzi Kasseya, Valérie Belinga et Wuta Mayi au chœur ; Ntumba bass à la guitare basse ; Bobby Nguime, Dally Kimoko, Maika Munan, Souzy Kasseya et Yves N'Djonck exécutent les autres guitares ; le saxophone, le trombone et la trompette sont respectivement joués par Nicolas Gueret, Philippe Henry et Christophe Dutray. Mbilia Bel effectue le lead vocal.

Née le 30 août 1959, Marie Claire Mbyo Moseka, alias Mbila Bel, a démarré avec la chanson comme choriste puis danseuse au sein de l'orchestre Les redoutables d'Abéti Masikini. Son ascension fulgurante au pinacle de la musique congolaise s'est opérée dans l'orchestre " Afrisa international " de Tabu Ley, au sein duquel elle interprétera la plupart des chansons du Seigneur Ley, de Dino Vangu et de Roger Izeidi. Après avoir quitté " l'Afrisa international ", la Cléopâtre sortira, en 1988, " Phénomène ", son premier album solo.

Elle se fait accompagner par le guitariste Rigo Stars Bamundélé qui, en outre, assure l'arrangement et le mixage de cet opus. Ce disque connut un succès phénoménal sur le plan artistique et commercial en Europe tout comme en Afrique. Avec " Phénomène ", Mbilia Bel ferra une tournée aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, au Brésil, en Colombie jusqu'en Afrique. Après, elle sortira plusieurs albums tels que " Ironie " et " Bénédicta " (1993), " Belissimo " ( 2004), " The Queen " (2011).