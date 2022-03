Sénégal: Le DG de l'ADM évoque les nouveaux chantiers d'adaptation de l'offre de sa structure

Mbour — Le Plan stratégique de développement 2016-2025 de l'Agence de développement municipal (ADM) ouvre de nouveaux chantiers d'adaptation de l'offre de services de cette dernière au profit des collectivités territoriales, a souligné, jeudi, son directeur général, Cheikh Issa Sall.

"A ce jour, l'ADM a capitalisé une solide expérience dans le domaine du développement territorial par la mise en œuvre de projets et programmes. Sous ce même registre, elle a adopté son Plan stratégique de développement 2016-2025 qui lui ouvre de nouveaux chantiers afin de mieux adapter son offre de services au profit des collectivités territoriales, en tenant compte des nouveaux paradigmes induits par l'Acte 3 de la décentralisation", a-t-il indiqué.

Selon M. Sall, par ailleurs maire de la commune de Mbour, cette "adaptation contextuelle" a conduit à la formulation du Projet financements innovants des territoires (PROFIT), à travers lequel l'ADM œuvre pour permettre aux collectivités territoriales d'accéder à la finance islamique, par exemple.

Le DG de l'ADM intervenait au cours d'un atelier d'échange et de partage sur le WAQF, une rencontre qui se tient à Somone (Mbour), avec la participation des quatorze agences de développement durable (ARD).

Selon lui, l'objectif de développement des collectivités territoriales a présidé à la création de l'ADM, le 8 juillet 1997, par les pouvoirs publics, en vue de venir en aide aux différentes communes composant l'architecture administrative et institutionnelle sénégalaise.

Depuis, ajoute Cheikh Issa Sall, "l'ADM œuvre pour l'opérationnalisation de la politique de décentralisation au Sénégal, qui s'est davantage approfondie avec l'avènement, en 2013, de l'Acte 3 de la décentralisation", lequel devrait se traduire par "des territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable".

Dans cette perspective, l'ADM a pour mission de contribuer à "promouvoir le développement territorial et (...) au renforcement des capacités financières, administratives et techniques des collectivités territoriales et d'accompagner les collectivités territoriales et leurs regroupements dans la mobilisation des ressources", explique-t-il.

Pour ce faire, l'ADM et le WAQF ont noué, le 1er juillet 2021, un accord de partenariat portant essentiellement sur "la recherche de ressources substantielles et diversifiées au profit des collectivités territoriales", selon son DG.

De même, dit-il, l'ADM œuvre pour la maîtrise de l'information territoriale, la facilitation de la coopération entre territoires et la promotion de l'intercommunalité.

Elle s'investit également "pour concevoir et exécuter des projets et programmes de développement au profit des territoires", à partir de plusieurs leviers qui concernent l'appui institutionnel, le renforcement de capacités, la gestion administrative, technique et financière des municipalités et des structures intercommunautaires.

Cheikh Issa Sall a en outre cité la réalisation et l'entretien des infrastructures et équipements municipaux et intercommunaux.