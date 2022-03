Ile Maurice: Appel à l'aide | Ridhima Beekaree - "Aidez-nous à sauver notre rayon de soleil"

Elle a cinq ans et elle se prénomme Lovevishka. C'est le rayon de soleil du couple Ridhima et Bharat Singh Beekaree. Et cette jolie petite bouille souffre d'une cardiopathie congénitale complexe, depuis sa naissance. Sa mère raconte. "On s'est rendus en Inde en 2017 pour que la petite puisse subir sa première opération.

Elle était âgée de six mois. Durant la même année, elle s'est de nouveau fait opérer." Et toujours selon Ridhima Beekaree, la petite aurait dû réaliser une troisième intervention l'année dernière. Mais cela n'a pu se faire. "Les médecins ont ressenti trop de pression qui émanait de son cœur. Après ses traitements, nous sommes rentrés."

Et cette fois-ci, la famille espère que tout se passera bien. "Surtout que c'est la troisième et dernière opération. Elle est prévue pour le mois de mai. Toutefois, les médecins ont fait comprendre que cette opération comporte des risques. La petite devra passer quelques jours au sein de l'unité des soins intensifs et puis encore quelques jours en salle. Ce n'est qu'après que l'on pourra regagner le pays." La jeune mère souligne que cette opération est primordiale pour la survie de sa fille. "Son rythme cardiaque est loin d'être comme le nôtre. Aujourd'hui, il bat entre 70 et 80 par minute."

Ridhima Beekaree ajoute qu'il est difficile à sa fille de jouer comme les autres enfants de son âge. "Elle se sent plus fatiguée qu'avant. Elle mange moins et chaque effort nécessite une application particulière." Cette mère de famille ajoute que ce n'est certes pas la première fois que sa famille lance un appel à la générosité mauricienne.

"Par le passé, vous nous avez aidés, et nous vous en serons toujours reconnaissants. Et cette fois-ci, également, nous nous permettons de solliciter votre aide pour sauver notre rayon de soleil. Le ministère a déjà approuvé notre permis pour que nous puissions faire une collecte car le déplacement et l'opération seront coûteux." La famille espère récolter suffisamment de fonds pour effectuer le déplacement en mai prochain.