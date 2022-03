Congo-Brazzaville: Concertation politique - La gouvernance électorale au centre des débats

Près de trois cents délégués des partis politiques et de la société civile ont trois jours pour débattre de la gouvernance électorale et autres aspects politiques et juridiques qui s'y rattachent, à la faveur de la concertation politique qui s'est ouverte le 3 mars à Owando, chef-lieu du département de la Cuvette, sur le thème " Dans la paix et l'unité, œuvrons au renforcement de notre gouvernance électorale ".

La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, qui, dans son discours, a loué le sens patriotique des délégués qui ont effectué le déplacement d'Owando. " Vous avez compris autant que le chef de l'Etat et le gouvernement que pour construire le pays dans la paix et l'unité, le dialogue est la clé de voûte ", a-t-il déclaré.

Par ailleurs, il a noté que les acteurs des partis politiques et de la société civile qui ont répondu favorablement à l'invitation du gouvernement placent l'intérêt national au-dessus des considérations partisanes. Le chef du gouvernement a fustigé l'attitude de certains d'entre les hommes politiques qui n'ont pas encore intériorisé le sage conseil africain qui dit que la solution aux différents maux sociaux est dans le dialogue.

En outre, Anatole Collinet Makosso a rappelé les concertations politiques antérieures qui ont marqué, selon lui, un pas important dans la gouvernance électorale. " Au même titre que la démocratie, l'amélioration du processus électoral est une quête permanente ", a-t-il fait remarquer, avant d'ajouter que les assises d'Owando ne constituent pas une rencontre de trop ; elles s'inscrivent, a-t-il poursuivi, dans le cadre des échanges permanents des forces politiques et sociales congolaises dans le but de consolider la démocratie.

Le Premier ministre a invité les délégués aux assises d'Owando à plus d'efficacité et de responsabilité pour déboucher sur des résultats satisfaisants, avant de solliciter la clémence des sages et notabilités de la Cuvette pour qu'ils implorent les mânes des ancêtres afin que les travaux se déroulent dans la paix et l'unité.

Auparavant, le ministre de l'Administration du territoire, de la Décentralisation et du Développement local, Guy Georges Mbacka, a indiqué qu'il a été content des échanges avec les hommes politiques et les acteurs de la société civile qui ont précédé les assises d'Owando. " Nous avons été séduits par le sens de responsabilité et la fierté d'appartenir au Congo des femmes et des hommes qui avaient pris part aux échanges préparatoires. Ils avaient fait montre d'humilité, de la pondération et d'envie de rechercher des solutions aux nombreux défis qui se posent à nous au travers du dialogue permanent ", a-t-il déclaré. Il a ajouté qu'au-delà des diversités d'approches et des clivages doctrinaux, ils ont fait preuve d'un sens élevé de patriotisme.

" Au cours des contacts que nous avons eus à Brazzaville avec les partis politiques et la société civile, nous n'avons pas eu affaire à des béni-oui-oui, ou à des assujettis à un quelconque pouvoir, comme le proclament certains compatriotes de mauvaise foi. La concertation politique est loin d'être une occasion, comme le disent d'autres, d'enfariner une partie de la classe politique opportuniste et une partie de la population peu consciente ", a signifié Guy Georges Mbacka.

De son côté, le préfet de la Cuvette, Jean Christophe Tchicaya, qui a souhaité la bienvenue à tous les délégués, a eu également des mots justes pour les rassurer que toute la population de la Cuvette est heureuse du fait que leur chef-lieu abrite ce grand événement politique.