Congo-Brazzaville: Parole aux femmes !

Le mois de la femme a déjà pris ses marques et les annonces d'événements destinés à le célébrer font les choux gras des médias. Conférences, marches sportives, spectacles et autres activités à caractère socioéconomique et même politique meublent le cortex des programmes à l'affiche des célébrations.

Le 8 mars, comme l'année dernière, pourrait, si les femmes ont suffisamment saisi les véritables enjeux autour de cette date, donner l'opportunité d'éclosion d'un discours plus réaliste sur le nouveau féminisme qui prend corps dans notre pays et ailleurs.

Donner la parole aux femmes à cette occasion, c'est, à notre sens, réfléchir sur les problématiques qui entourent la participation de celles-ci à la vie politique, économique, à la gouvernance locale par la mise en place des mécanismes sensibles au genre et des mesures incitatives. C'est aussi mettre sous les projecteurs des initiatives et des profils capables d'engranger des vocations et motivations vers cette quête d'autonomie, de parité et d'égalité des droits.

C'est pour cette raison que nous nous faisons le devoir, dans ce numéro, de donner non seulement la parole à quelques démarches que nous jugeons essentielles, mais aussi et surtout de promouvoir des initiatives de tous genres, qu'elles viennent des femmes artistes, journalistes, cinéastes, entrepreneures, écrivaines, activistes, etc. L'objectif étant de participer à l'affermissement du vibrant appel effectif des femmes aux affaires du monde.