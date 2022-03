Madagascar: Carburant - Hausse possible des prix à la pompe à cause de la crise ukrainienne

La crise russo-ukrainienne pourrait impacter les prix à la pompe. Le pétrole brut continue son escalade. Hier, le Brent de la mer du Nord, référence du brut en Europe, a grimpé jusqu'à 119,4 dollars le baril. Avec ce niveau de prix qui se rapproche des 120 dollars, seuil dernière fois enregistré en 2012, l'économie malgache n'est pas à l'abri d'un certain nombre de difficultés.

Violents

Des impacts qui, même s'ils ne sont pas immédiats, pourraient être très violents. " Il est encore très tôt pour mesurer ces impacts ", explique un économiste. Et, ce pour la bonne et simple raison que " Madagascar vient d'importer très récemment ses carburants ". En somme, " les impacts de cette crise sur les prix à la pompe seront visibles dans quelques mois, lors des prochaines importations ", explique-t-il. Avec cette envolée extrême du pétrole brut, le pire est à craindre.

" L'écart entre les prix réels et les prix appliqués à la pompe va encore augmenter et l'État sera obligé de les ajuster en révisant les prix à la hausse car le budget ne pourra plus supporter la prise en charge de la différence des prix ", selon toujours cet économiste. Faut-il en effet rappeler qu'en raison du blocage des prix décidé par l'État pour ne pas exposer les consommateurs à une grave inflation, les dettes de l'État vis-à-vis des distributeurs pétroliers se sont accumulées. On rappelle les prix actuels, à savoir 4 100 ariary pour le supercarburant, 3 400 ariary pour le gas-oil et 2 130 ariary pour le pétrole lampant, des tarifs qui n'ont pas bougé depuis juin 2019 bien que les cours du brut aient toujours changé avec une dominance plutôt à la hausse. Obligeant l'État à prendre en charge la différence.

Les derniers chiffres communiqués fin 2021 font état d'un passif d'un peu moins de 50 milliards d'ariary. " On ne pourra pas faire durer une telle situation au risque de grever dangereusement les finances de l'État ". Une manière de dire que si la flambée du brut continue, une hausse des prix à la pompe est attendue à Madagascar.

Effet domino

Avec ce que cela suppose comme effet domino car qui dit hausse du brut dit hausse d'autres denrées et services. À commencer par la hausse des coûts des transports maritimes et internationaux. " L'envolée du fret maritime provoquée par la reprise post-Covid va encore s'aggraver et cela impactera inévitablement l'économie malgache déjà en difficulté ".

Par ailleurs, la crise russo-ukrainienne qui n'est pas à l'abri d'une généralisation provoque une incertitude du côté des investisseurs. " Quand ils sont dans l'incertitude, les investisseurs suspendent leur production et le ralentissement économique qui en découle provoque des effets négatifs sur notre économie ", selon toujours cet économiste. Sans compter bien évidemment les répercussions possibles de cette crise sur les relations de Madagascar avec les bailleurs de fonds.