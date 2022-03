Madagascar: Portrait - Keke Machiro, l'homme aux triples facettes

Ce charmant jeune homme sait tout faire. Danseur, acteur, chanteur, Keke Machiro est talentueux. Pour lui, la danse est à la fois une passion et un sport. C'est ainsi qu'il participe, dès son jeune âge, à des concours de danse. Dès lors, les planches des podiums et les pistes de danse sont devenues son territoire.

Le jeune homme n'a jamais imaginé qu'un jour il serait danseur professionnel. En 2015, il quitte sa ville natale, Sambava, et débarque à Antananarivo. Fasciné par l'ambiance de la Ville des Mille, Keke s'est facilement adapté sans savoir ce que la capitale malgache allait lui réserver. Et, il sera propulsé et prendra de l'ampleur au fur et à mesure de ses initiatives. En effet, il rencontre la célébrissime Tence Mena. Cette dernière, ébahie par le talent du jeune homme, l'engage sans hésiter en tant que danseur dans le groupe. Enthousiaste, le jeune talent ne s'arrête pas là. Ambitieux, il veut acquérir plus d'expériences.

D'ailleurs, il a toute la jeunesse devant lui. En 2017, après avoir effectué un casting, le charmant Keke se lance dans le cinéma. Il est désormais acteur et figure parmi les acteurs principaux de la saga malgache, " Mamasaosy ". " Et c'est là que le grand public m'a découvert ", a-t-il souligné avec fierté. Cependant, le jeune homme n'a pas mis de côté le showbusiness, en l'occurrence la danse. Toujours membre du groupe Tence Mena, il devient également assistant manager de la Lady Boss. " Ça m'a permis de rencontrer et côtoyer des grosses pointures, des producteurs et des réalisateurs.

D'ailleurs, nager dans le monde de la musique était mon rêve le plus cher ", a-t-il ajouté. Dans le but de pouvoir partager et faire passer les messages, la sagesse ancestrale ainsi que raconter la situation de son pays, Keke Machiro décide de prendre le micro. Il est temps pour le corbeau de voler seul. En octobre 2021, il sort son tout premier single " Namako Fogna ", une chanson qu'il dédie à ses amis et surtout à ses convaincus. Ensuite, en février 2022, il enchaîne avec un nouveau titre " Tu me manques ", un morceau qu'il dédie aux amoureux, " en particulier à celles et ceux qui endurent un amour à distance ". Et bientôt, Keke sortira un nouveau titre " Mama ", dédié à toutes les mamans qui sont loin de leurs enfants. Actuellement en France, l'artiste produit des chansons pour satisfaire ses inconditionnels.