Sénégal: Don d'une ambulance au Service de contrôle sanitaire de l'aéroport - Le Sénégal parmi les pays qui ont bien géré la pandémie

Selon le directeur général de l'aéroport international Blaise Diagne (AIBD), "ce n'est pas un hasard, si le Sénégal a été cité parmi les pays du monde qui ont mieux géré la pandémie (de Covid-19). Et cela a été possible grâce notamment au dispositif mis en place aux frontières aériennes, notamment à l'aéroport AIBD et au Cap-Skirring".

Ce résultat exceptionnel, d'après Doudou Ka, on le doit au professionnalisme d'une équipe qui a su mettre en place "un système efficient et bien planifié, pour garantir la santé des voyageurs et des usagers, en parfaite adéquation avec la stratégie mise en place par l'Etat du Sénégal, classé 3e au niveau mondial, pour sa bonne gestion de la pandémie".

Ainsi, au cours d'une cérémonie de remise d'une ambulance médicalisée au chef du Contrôle sanitaire aux frontières de l'aéroport, le DG de l'AIBD SA a assuré qu'aujourd'hui, "toute l'activité aéroportuaire repose sur le quitus des services sanitaires qui sont passés au premier plan dans tous les aéroports du monde, pour permettre un trafic aérien sain et protégé".

D'ailleurs, l'objectif majeur du Plan stratégique hub aérien 2021-2025, indique-t-il, est "de créer un véritable corridor sanitaire à Diass, de façon à garantir des conditions sanitaires optimales pour l'ensemble des passagers et personnels de l'aéroport, et de la zone aéroportuaire".

Il invite à la vulgarisation du protocole sanitaire sénégalais, afin de rassurer les touristes et les voyageurs à destination du Sénégal.

En collaboration avec l'ASPT, AIBD SA a signé une convention qui met le contrôle sanitaire aux frontières au cœur du dispositif de la relance du tourisme.