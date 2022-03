Congo-Brazzaville: Humour - Quatre jeunes ponténégrines réalisent un coup de maître

Dans le cadre d'une tournée africaine, trois grandes artistes comédiennes, à savoir Sylvanie Njeng, Prissy la Dégammeuse et Norma Ichia ont posé leurs valises dans la ville océane, en vue de former des jeunes filles congolaises à l'art de l'humour. Quatre d'entre elles ont épaté le public.

Après Brazzaville, Sylvanie Njeng, Prissy la Dégammeuse et Norma Ichia ont, pendant plus d'une semaine, formé et réussi à qualifier plusieurs jeunes filles de la ville de Pointe-Noire à l'art du sketch, c'est-à-dire apprendre à parler pour amuser la galerie. De toutes celles qui ont bénéficié de ce coaching, quatre se sont finalement illustrées pour présenter leurs premiers spectacles. Il s'agit de Pavely Manga, Alex Kadi, Francelia Bilongo et Séphora Mayéla.

Pendant plus de deux heures, les trois formatrices et leurs poulains ont fait vibrer les spectateurs au rythme de la parole et parfois de la musique. La première partie du spectacle était animée par les toutes nouvelles humoristes et la seconde par leurs formatrices.

De façon générale, les trois nouvelles humoristes congolaises ont abordé des thématiques portant sur les réalités de la vie courante. Elles ont parlé du copinage, du rôle essentiel des mères dans la vie et de quelques tics du défunt Papa Wemba et de son compatriote Koffi Olomidé.

Notons que parmi ces nouvelles amatrices de l'humour montées sur scène, une d'entre elles a retenu l'attention de la foule. Elle a épaté le public non seulement à cause de son jeune âge, 11 ans, mais aussi et surtout par son courage, son assurance et la qualité de sa prestation. Séphora Mayéla a tellement ébloui les gens qu'une de ses formatrices, Prissy la Dégammeuse, ne s'est pas empêchée de la présenter comme " la future étoile de l'art humoristique congolais des prochaines années ".

Dans la seconde partie de la soirée, les trois maîtresses ont mis tellement la foule dans l'ambiance qu'elle ne s'est pas lassée d'applaudir et de rire. Ces drôles de dames ont fait preuve de tant de charisme et de courage que tout le monde a apprécié chacune de leurs prestations. Signalons que tout le temps qu'a duré ce spectacle, il a été nettement possible de remarquer la connexion, le feeling entre le public et ces trois humoristes africaines.