Cote d'Ivoire: "Safaola" - Une poésie qui fait résonner "la vie en chacun de nous"

"Safaola", c'est le titre du recueil de poèmes de l'ivoirien Philippe Tiémassa-Grey, qui vient de paraitre. L'information est donnée par un communiqué de la maison d'édition de l'œuvre, Jets d'Encre en date du 3 mars 2022.

L'auteur qui est à son premier ouvrage s'exprime sur des thèmes tels que l'amour, les femmes, les regrets, l'esclavage, la religion, la mort, mais aussi l'Afrique, tout en se référant à de grandes figures culturelles comme Camus, Sartre, Baudelaire ou encore Léonard de Vinci.

" Avec une parfaite maîtrise des codes du genre Philippe Tiémassa-Grey réussi à composer une œuvre harmonieuse, profondément intense et porteuse d'émotions susceptibles de faire écho aux ressentis de tout un chacun, le tout sublimé par un style lyrique, riche et élégant qui souligne son amour de l'art poétique ", souligne le communiqué de presse.

Une poésie qui fait résonner la vie en chacun de nous

Safaola, C'est le mélange des images d'ici et d'ailleurs, des époques révolues et des espoirs inavoués. C'est une invitation au voyage.

Safaola, c'est une ode à l'amour, une ode à la passion, née pour faire renaître, pour guérir, pour faire aimer et rêver. Avec ce mot jamais entendu, Philippe Tiémassa-Grey abat les frontières et rassemble la diversité des émotions sous une même bannière, celle de la poésie.

Dans ce recueil d'un lyrisme puissant et passionné, l'auteur mêle le connu et l'inconnu, le rêve et la réalité, et donne à lire une poésie qui transcende l'individualité, le temps et l'espace dans un seul but, faire vivre, vraiment.

Philippe Tiémassa-Grey est né le 12 janvier 1988 à Jacqueville, en Côte d'Ivoire. Amoureux de la littérature, il commence à écrire dès l'âge de 10 ans et ne s'est plus arrêté depuis. Grâce à son talent pour l'écriture, il est recruté en 2013 au cabinet de la Première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara.

En 2017, le média panafricain Financial Afrik le considère comme l'un des jeunes les plus influents du pays.

Un extrait de Safaola

Ô vous princesses de beauté ! Graciles ou callipyges !

Pour qui nous irons aux cimes de montagnes enchaînées

Sous des cieux bénis, maudits, révoltés ou effrontés

À votre sève concupiscente qui se pose sur cette page.

Toi la femme éternelle qui fais princesses, princes et rois

Toi qui guéris, tues et ressuscites sans magie et sans loi

Toi qui jamais ne dégoûtes, et jamais en esprit ne meurs

Je te veux encenser sous le repos du soleil des sauveurs.