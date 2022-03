Cote d'Ivoire: Lutte contre la Piraterie maritime dans le Golfe de Guinée - Les forces de sécurité de la CEDEAO en formation à Abidjan

L'Institut de sécurité maritime interrégional (Ismi) de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer (Arstm) organise, du 28 février au 11 mars 2022, un séminaire de formation, dans ses locaux, à Yopougon.

Une vingtaine de sous-officiers (Marine militaire, Affaires maritimes, Douanes, Police, Gendarmerie, etc.), en provenance de différents pays de la Cedeao, prennent part, du lundi 28 Février au 11 mars 2022, à un séminaire sur la sécurité maritime, dans le golfe de Guinée.

Initié par l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer (Arstm), à travers son Institut de sécurité maritime interrégional (Ismi), ce séminaire a pour but de mieux outiller les participants, afin de leur permettre de participer avec efficacité, à la constatation des infractions de piraterie maritime, de vol à mains armées et de trafics illicites, d'enquête et de gestion d'une scène de crime.

Le thème de la formation est : " Exercice de la police en mer : cas du vol à main armée, piraterie maritime des trafics illicites ".

La cérémonie d'ouverture s'est tenue en présence du directeur général des Affaires maritimes et portuaires par intérim, Colonel Kouassi Yao Julien, du directeur général de l'Arstm, Colonel Karim Coulibaly, du directeur général adjoint, de la Police nationale, Général Timité Namory.

Pour le directeur général des Affaires maritimes et portuaires, la maîtrise de l'exercice des pouvoirs de police en mer, pourrait être une réponse aux nombreux actes illicites posés dans le golfe de guinée. " Le constat est amer. Nous assistons à une recrudescence des actes de grands banditismes dans le Golfe de Guinée ces dernières années. Les exemples sont légion ", a-t-il indiqué.

Il a salué ce séminaire qui a pour objectif de faire des bénéficiaires, des agents bien formés, afin de contribuer efficacement, à l'amélioration de la sécurité et de la sûreté maritime.

Dans le même sens, le directeur général de l'Arstm, Karim Coulibaly, a soutenu que l'espace maritime du golfe de Guinée est, depuis une quinzaine d'années, en proie à l'insécurité. " La piraterie, les vols à mains armés à l'encontre des navires, les trafics illicites de tous genres en mer, la pêche illégale non déclarée et non réglementée (Inn), sont autant d'activités, qui menacent la sûreté, la sécurité, en un mot, la stabilité et le développement économique des Etats riverains du golfe de Guinée ", a-t-il noté.

Avant de poursuivre : " Quand on ajoute à cela, la montée du phénomène du terrorisme, piloté par des groupes manifestants, qui pullulent dans le sahel avec des projets d'extension sur les pays côtiers, on a des raisons de s'inquiéter du devenir du secteur maritime et du développement économique en général des Etats de la Cedeao ".

C'est pourquoi il s'est félicité de la tenue de cette formation qui vise entre autres, à enseigner le régime pénal des différents espaces maritimes ; instruire sur les techniques de renseignement et de ciblage des navires à risque en mer, en rade et dans les ports ; renforcer le savoir-faire en matière de procédures et de techniques de visite à bord des navires ; enseigner les techniques de fouille des navires pouvant aboutir à la constatation de l'infraction.

Le Dg de l'Arstm a aussi précisé que ce séminaire, qui s'inscrit dans le cadre du projet Swaims (Support to West Africa Integrated Maritime Security) de la Cedeao, aura comme point de mire, un exercice pratique de Boarding et de fouille à bord d'un patrouilleur de la Marine nationale ivoirienne.