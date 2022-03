Ile Maurice: Slovaquie - Le Mauricien Rodolfo Civera sensible aux périples de nos compatriotes en Ukraine

La file d'attente s'allonge à la frontière slovaque. Après avoir marché pendant plusieurs jours, la majorité des Ukrainiens, de même que des ressortissants d'autres nationalités fuyant le pays, s'accrochent et espèrent trouver refuge en Slovaquie. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Slovaques ont la réputation d'être un peuple accueillant et ils le démontrent depuis le week-end dernier. C'est aussi le cas de Rodolfo Civera, ce Mauricien qui s'y trouve depuis bientôt trois ans. Il se dit prêt à recevoir ses compatriotes qui auront réussi à franchir la frontière.

C'est la vidéo de Kevin Allagapen qui l'a incité à proposer son aide. Ce jeune homme, qui, pour des raisons professionnelles, se trouve à Bratislava, dans la capitale slovaque, veut avant tout venir en aide aux Mauriciens en détresse. "Ce qui se passe actuellement dans cette partie du monde est impensable. On en parle entre expatriés. Quand on y pense, nous ne sommes pas loin d'une chose horrible qui est en train de se passer."

En visionnant la vidéo du Mauricien bloqué à Kharkiv, il ne peut rester insensible. Il a alors écrit aux représentants diplomatiques mauriciens en Russie et à la presse mauricienne, expliquant qu'il est prêt à aider les compatriotes. "Mais à ce jour, je n'ai eu aucun retour des autorités... "

Pour ce qui est de la situation sur place, Rodolfo Civera dit que les Slovaques se tiennent prêts à toute éventualité. D'autant que la Russie a déjà fait comprendre que des représailles ne sont pas à écarter vis-à-vis de ceux qui viennent en aide aux Ukrainiens. "Il y a déjà un mouvement des troupes militaires en Slovaquie. Surtout du fait que le pays fait partie de l'OTAN. Cela démontre aussi la position que l'Europe prend dans cette affaire."

Concernant le peuple, il se prépare. "Certes, on espère que cette guerre prendra fin. Mais il y a de fortes chances que les principales puissances, qui ont du pouvoir dans ce conflit, soient les dernières affectées. Ce sont les personnes qui se retrouveront entre les deux oppositions comme les pays baltes, la Slovaquie, et l'Europe centrale, qui souffriront le plus. Mais, on espère que quelque chose de positif sortira des négociations."

Toutefois, cela n'empêchera pas la Slovaquie de continuer à accueillir les réfugiés. "Les Ukrainiens sont considérés comme des frères. Si je ne me trompe, nous sommes même la première nation qui leur a ouvert ses frontières. Nous avons aussi envoyé du fioul et des armes. On est devenu un support militaire." Le peuple slovaque suit ce qui se passe chez son "frère" et se tient sur ses gardes, même si le pays est membre de l'OTAN.