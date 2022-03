Sénégal: Seydina Issa Thiaw Laye, Président Du Comité D'organisation De L'appel - " L'Islam est une religion de modération "

La 142ème édition de l'Appel des Layènes démarre ce vendredi 4 mars 2022, à Dakar. Celui qui en est le président du comité d'organisation, Seydina Issa Thiaw Laye, aborde ici le thème et divers autres sujets.

Le thème de l'Appel de cette année est lié à l'extrémisme et à l'éducation. Qu'est-ce qui a guidé ce choix ?

Si vous observez bien, durant les derniers Appels avant l'apparition de la Covid-19, la communauté layène a toujours abordé des sujets d'actualité. Chaque année, nous avons un thème central à traiter alors qu'on avait habitué les fidèles au classique récit de vie des aïeux. Nous avons préféré traiter des sujets de société qui interpellent le monde. L'extrémisme et le terrorisme sont deux choses différentes. C'est comme celle qui existe entre l'idée et l'action. Il est tout à fait normal que nous nous y intéressions. La finalité, c'est la sécurité nationale et le bien-être collectif. Nous apportons notre contribution à la sensibilisation des citoyens. Le reste incombe aux pouvoirs publics. L'Islam est une religion de modération et n'a rien à voir avec des forces obscures. Nous avons toujours contribué à la stabilité du pays. En mars 2020, j'avais subi des pressions de toutes sortes, mais cela ne m'a pas empêché, à une semaine de l'Appel, d'annuler l'évènement pour faciliter la tâche à l'État en intelligence avec la famille. Nous nous sommes conformés à la Sunna.

La pertinence des thèmes abordés a-t-elle eu l'effet escompté chez les destinataires ?

Il n'est pas aisé de répondre à cette question. Mais l'Islam nous exhorte à propager la bonne parole et les meilleures pratiques. C'est notre devoir. L'Appel est un instant de revivification de la foi. Le rappel doit profiter aux croyants. C'est dans ce sens que je vais mesurer l'impact de l'Appel auprès des fidèles. Je prie que leur foi augmente, car c'était l'objectif de l'initiateur de l'Appel. La religion doit être, quel que soit l'endroit où l'on se trouve, le moteur de nos actes à côté du temporel. Notre intérêt, ce n'est pas la division, mais plutôt la citoyenneté dans l'unité. Celle entre les musulmans et les autres communautés religieuses ne doit pas être mise en péril, quel que soit le contexte.

Peut-on mettre en relation un viatique de Seydina Limamou Laye et les maux de notre époque ?

Ses enseignements sont intemporels. En guise d'illustration, il aimait répéter que le guide doit suivre les préceptes de l'Islam ; s'il ne le fait pas, il pactise avec le diable et égare les fidèles. Le musulman ne doit avoir qu'une bonne intention envers son prochain. Il nous a inculqué la fraternité qui doit être entretenue. Ses sermons sont une exhortation contre les commérages et cela interpelle la conscience des journalistes qui doivent respecter l'éthique et la déontologie même si on peut se tromper de bonne foi.

Que vous inspire les grèves cycliques dans les secteurs de l'éducation et de la santé ?

Nous devons tous veiller au respect des textes. Il faut ouvrir un dialogue franc et les enseignants doivent faire preuve de patriotisme. Plus les grèves se répètent, plus les diplômes perdront leur valeur. Si cela perdure, cette situation va nous causer préjudice. L'éducation n'est pas une mince affaire. Cette crise perdure depuis des années. Il est heureux, aujourd'hui, que les enseignants et le gouvernement aient trouvé un terrain d'entente. Espérons qu'il en soit ainsi dans le secteur de la santé. À un moment, il faut que chacun privilégie l'intérêt collectif.

Le Sénégal a remporté la 33ème Coupe d'Afrique des Nations de football. Quelle appréciation en faites-vous ?

Il y a des victoires importantes pour un pays. Les défaites récurrentes ne sont pas une bonne chose pour notre conscience collective. Cette ferveur populaire née de ce triomphe est comme un antidote à nos rancœurs. Il y avait la main de Dieu, la baraka. Le Chef de l'État a investi dans le sport. Nous félicitons les joueurs et tout le peuple sénégalais. Je profite de l'occasion pour rappeler que c'est mon défunt père Serigne Abdoulaye Thiaw Laye (cinquième Khalife de la communauté layène) qui a créé l'Asc Cambérène en 1965. Pour l'histoire, il y avait un différend opposant deux Asc. C'est leur fusion qui a engendré l'Asc Cambérène. À l'époque, il leur avait acheté des ballons et des jeux de maillots.