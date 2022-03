Algérie: Inspection générale de la Présidence de la République - Concrétisation des engagements du Président Tebboune

Alger — Avec l'installation ce jeudi de l'Inspection générale de la présidence de la République, le processus de changement promis par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, aura franchi un grand pas en avant, notamment en ce qui concerne le renforcement du contrôle des services de l'Etat et de la gestion au niveau des administrations et des institutions publiques.

En effet, l'installation de l'Inspection générale des services de l'Etat et des collectivités locales, organe placé sous l'autorité du président de la République, s'inscrit dans le cadre des 54 engagements du Président Tebboune pour l'édification d'une Algérie nouvelle où la confiance du citoyen est restaurée à la faveur d'un contrôle des actions des responsables, un renforcement de la gouvernance et la lutte contre la corruption.

Ces démarches devront aboutir à une "lutte contre la politique d'impunité", un point sur lequel insiste le Président Tebboune en soulignant à chaque occasion sur la consécration de la transparence en vue de rétablir la confiance du citoyen en son Etat, affirmant que le citoyen demeure au centre de toutes ses préoccupations.

Ainsi, l'Inspection générale intervient au moyen de missions d'inspection et de contrôle qui peuvent être inopinées ou annoncées, et peut aussi être chargée par le président de la République de toutes autres missions d'enquêtes ou d'investigations sur des situations particulières ou exceptionnelles, selon les dispositions du décret présidentiel du 28 décembre 2021 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Inspection générale.

"L'objectif de créer une Inspection générale relevant de la Présidence de la République est de contrôler l'action et les activités des responsables, en ce sens qu'aucun responsable ne pourra être au courant des visites de cette Inspection", avait affirmé le Président Tebboune.

Au fait des modalités de gestion au niveau local et forte de ses contacts directs avec les différentes franges de la société, l'Inspection générale veillera au grain sur la mise en œuvre des décisions gouvernementales et l'application des lois de la République, et ce, à la faveur d'une évaluation permanente des performances des responsables en charge de la concrétisation des politiques publiques.

Les prérogatives de cet organe de contrôle s'étendent également pour couvrir l'application de la législation et de la réglementation régissant le fonctionnement des services de l'Etat, notamment les institutions et les organismes publics ainsi que les collectivités locales et les structures y relevant.

L'inspection générale a été dotée d'une série de prérogatives lui permettant de s'enquérir des activités des structures objet d'inspection ou d'enquête, chaque mission étant sanctionnée par un rapport destiné au Président de la République.