Sénégal: Zone Ocde - L'inflation continue d'augmenter pour atteindre 7,2% en janvier 2022

L'inflation dans la zone Ocde a augmenté pour atteindre 7,2% en glissement annuel en janvier 2022, après 6,6% en décembre 2021 et seulement 1,6% en janvier 2021.

Selon un communiqué de presse, il s'agit ainsi du taux d'inflation le plus élevé depuis février 1991. Cette augmentation est due en partie à une nouvelle forte hausse de l'inflation en glissement annuel en Turquie. Sans la Turquie, l'inflation dans la zone Ocde a atteint 5,8%, après 5,5 % en décembre 2021.

L'inflation en glissement annuel dans la zone du G20 a également augmenté en janvier 2022, atteignant 6,5 %, après 6,1 % en décembre 2021. En dehors de l'Ocde, précise la même source, les tendances de l'inflation sont très variables : l'inflation en glissement annuel a continué à augmenter en Inde et en Indonésie, tandis qu'elle a nettement diminué en Chine (0,9% après 1,5%) et dans une moindre mesure en Argentine.

Alors que les prix des services ont nettement accéléré dans la plupart des pays de l'Ocde, les prix de l'énergie et, dans une moindre ampleur, les prix de l'alimentation, ont continué à pousser l'inflation dans tous les pays de l'Ocde. Hors alimentation et énergie, l'inflation en glissement annuel dans la zone Ocde a augmenté pour atteindre 5,1%, le taux le plus élevé depuis décembre 1992, après 4,7% en décembre 2021. En collaboration avec plus de 100 pays, l'Ocde est un forum mondial qui encourage les politiques visant à préserver la liberté individuelle et à améliorer le bien-être économique et social des populations du monde entier.