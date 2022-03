Maroc: Ramadan - Toutes les mesures prises pour un approvisionnement répondant aux besoins des citoyens (responsables gouvernementaux)

Rabat — Des responsables gouvernementaux ont assuré, jeudi à Rabat, que toutes les mesures ont été prises pour assurer un approvisionnement en produits alimentaires et de base répondant aux besoins des citoyens pendant le mois sacré du Ramadan.

Malgré la hausse constatée de la consommation de certaines matières premières pendant le Ramadan, l'approvisionnement de ces produits est assuré dans toutes les régions du Royaume, a déclaré à la presse le ministre de la l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, à l'issue d'une réunion élargie présidée par le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit.

Cette réunion a été consacrée à l'évaluation et au suivi de l'état de l'approvisionnement du marché national, au niveau des prix des produits de base, ainsi qu'au renforcement des mécanismes de coordination et de suivi aux niveaux central et territorial, en vue de garantir le déroulement du mois béni dans les meilleures conditions.

M. Mezzour a relevé que le gouvernement veillera à ce que les prix de ces produits soient convenables, tout en œuvrant à la lutte contre toute forme de spéculation, ainsi qu'à la protection du pouvoir d'achat des citoyens et la santé et la sécurité du consommateur.

Pour sa part, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, a noté que la réunion d'aujourd'hui a traité de questions très cruciales, principalement liées à l'approvisionnement du marché intérieur pendant le Ramadan.

Dans le contexte des conditions climatiques actuelles, toutes les précautions ont été prises pour alimenter les marchés de manière permanente et régulière, notamment en ce qui concerne les produits nationaux locaux, a fait remarquer M. Sadiki.

Il a aussi évoqué "le contrôle des cultures maraîchères et le suivi des quantités qui seront produites et écoulées sur les marchés par rapport aux besoins pendant le Ramadan", soulignant que tous les produits sont "divers et disponibles".

S'agissant des prix, le ministre a souligné que le gouvernement dispose d'une méthodologie pour les contrôler avec la rigueur nécessaire pendant le mois béni du Ramadan.

De son côté, la ministre de l'Economie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, a rappelé que la conjoncture actuelle est marquée par des fluctuations sur les marchés étrangers, ajoutant que cette réunion vise la mobilisation et la coordination entre tous les acteurs et partenaires centraux et locaux afin de rassurer les citoyens sur la disponibilité de tous les produits consommables durant le Ramadan.

La ministre a également indiqué que les comités locaux intensifient leur travail de terrain dans le but de s'assurer que les prix soient respectés en toute transparence et sans monopole, notamment les produits subventionnés.

Elle a, en outre, mis en avant les efforts déployés par le gouvernement en matière de subvention du gaz butane, du sucre et du blé, ainsi que d'autres matières produites localement au Maroc, faisant état d'une stabilité des prix et d'un approvisionnement adéquat.

Le contrôle du marché se poursuivra de manière intense par les autorités compétentes, jusqu'à ce que le mois béni de Ramadan se passe dans les meilleures conditions, a-t-elle insisté.

Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur a souligné jeudi que le stock et les quantités des denrées alimentaires et autres produits de base sont suffisants pour satisfaire la demande pendant le Ramadan et les mois suivants.