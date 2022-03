Afrique: Grenoble / Franck Bambock - " Il reste 12 finales qu'on veut gagner "

Franck Bambock le reconnait, le match face à l'AS Nancy peut être déterminant pour la suite du championnat. En conférence de presse d'avant-match ce vendredi 4 mars, le Franco-camerounais de Grenoble n'a pas caché la détermination de son groupe.

Franck Bambock était en conférence de presse ce vendredi matin avant le déplacement de son équipe sur la pelouse de la lanterne rouge, l'AS Nancy Lorraine, ce 5 mars pour le compte de la 27ème journée de Ligue 2. Avant-dernier, Grenoble est sur une mauvaise série. Sur les 5 derniers matchs, le club n'a gagné qu'une seule fois pour 4 défaites.

" Le match de Nancy peut déterminer la suite du championnat. Pas le match de la peur mais un match décisif comme tous ceux qui arriveront ensuite. Après le match de Nîmes, nous avons eu une réunion entre joueurs sans le staff. On s'est parlé et contre Toulouse même si ça n'a pas payé, on a montré un état d'esprit qu'on doit montrer. C'est la ligne conductrice qu'on doit maintenir " a confié le milieu défensif .

A deux points de Dunkerque, premier non-reléguable, Grenoble veut bien négocier ses 12 dernières rencontres de la saisons.

" A l'heure actuelle il reste 12 finales qu'on veut gagner. On jouera Nancy en se concentrant sur ce match-là, rien de plus. Le plus important à l'heure actuelle n'est pas qui est sur le terrain mais comment va l'équipe. Donc quels que soient les choix du coach on doit tous pousser le groupe " a-t-il ajouté.