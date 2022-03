Afrique: Barrages Mondial 2022 - Belmadi envoie une pique au Cameroun à propos du stade de Japoma

C'est désormais officiel ! Le choc Cameroun-Algérie comptant pour le match aller des barrages de la Coupe du Monde 2022 aura lieu au stade de Japoma.

Les Lions Indomptables accueillent les Fennecs d'Algérie au stade de Jamopa le 25 mars pour l'acte I de la double confrontation des barrages de la Coupe du Monde 2022. Le dernier épisode de la participation catastrophique des Verts à la CAN camerounaise a eu lieu au stade de Japoma. C'est dans ce stade que Djamel Belmadi et ses poulains devront relancer la machine le 25 mars prochain. La pelouse, très abîmée lors de la CAN est en train de subir une opération de renouvellement. Ce qui laisse entendre qu'elle sera opérationnelle et prête pour le match attendu. Mais présent dimanche en conférence de presse, Djamel Belmadi avait estimé que ce choix vise clairement à réveiller de vieux démons chez les Algériens, qui ont vécu le fiasco de la CAN 2021 à Japoma, mais que cette tentative est vouée à l'échec.

"Le Cameroun joue à Yaoundé de manière générale. Exceptionnellement, ils nous font jouer à Japoma. J'imagine que les motivations pour lesquelles on nous envoie dans ce stade-là, c'est, pour parler clairement, 'une équipe traumatisée, qui a vécu un mauvais tournoi, une mauvaise expérience là-bas', on les ramène donc sur ce stade-là : 'Ils sont hantés par'. Ce genre d'arguments normalement n'existe pas dans le sport. Alors qu'ils ont l'habitude de jouer à Yaoundé, au lieu de nous emmener là-bas, ils nous emmènent à Japoma, il y a de la superstition", a fustigé le technicien, qui compte bien utiliser cet argument à son avantage.

"Si on m'avait donné le choix, moi j'ai envie de jouer sur une belle pelouse, sur une pelouse praticable. Il me semble qu'eux aussi ils ont les joueurs pour. Mais ils ont jugé que... Si la pelouse est bien... Il n'y a pas d'histoire de traumatisme. On est traumatisés par la pelouse, le côté catastrophique de cette pelouse. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, elle était catastrophique. Mais le stade, la ville, je ne suis pas un touriste moi, je ne viens pas à Douala pour visiter, il n'y a pas de monstre là-bas, juste donnez-nous un truc pour pouvoir jouer au football ! Et ça, ça ne fait que décupler notre envie d'aller faire un gros match là-bas", a promis le vainqueur de la CAN 2019.