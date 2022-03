Afrique: " Un grand honneur d'être sélectionneur de l'Algérie ", Tom Saintfiet veut succéder à Djamel Belmadi

Le sélectionneur de l'équipe gambienne de football, le Belge Tom Saintfiet, ne cache pas son envie de succéder à Djamel Belmadi à la tête des Fennecs d'Algérie.

Tom Saintfiet a été une des révélations chez les sélectionneurs lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Car, pour une première participation à la CAN, la Gambie a fait mieux en atteignant les quarts de finale, sublimée par son coach belge Tom Saintfiet et son buteur bolognais Musa Barrow. Désormais, le sélectionneur de l'équipe gambienne a de grandes ambitions pour la suite de sa carrière. Il rêve d'entrainer une sélection africaine plus huppée et ne dira pas non à l'Algérie.

En effet, Tom Saintfiet a révélé jeudi qu'il souhaiterait entrainer l'équipe nationale algérienne si le coach actuel Djamel Belmadi venait à faire ses valises. " J'aime le football algérien, il y'a quelques clubs qui m'ont contacté mais pour le moment mon intérêt est celui de travailler avec les équipes nationales. Je veux entrainer les plus grandes équipes africaines pour aller en Coupe du Monde et écrire l'histoire ", a ainsi expliqué le technicien belge, dans un entretien accordé à Ennahar.

Tom Saintfiet tempère toutefois ses propos, en louant le travail de son homologue algérien et en évoquant son contrat actuel avec la Gambie, qui court jusqu'en juin 2026 : " Maintenant, Djamel Belmadi est là, il fait un très bon travail notamment avec la victoire en CAN 2019. Quand il partira, évidemment que ce serait un grand honneur d'être sélectionneur de l'équipe d'Algérie. (... ) Je connais le football africain et arabe. L'Algérie est un pays avec beaucoup de qualités individuelles mais aussi collectives, comme entraineur tu veux toujours travailler avec les meilleurs. Cependant, pour le moment, ce n'est pas une discussion je suis avec la Gambie, Belmadi est avec l'Algérie, on va voir dans le futur ".