Maroc: Droits des femmes et des jeunes - L'ASSECAA se penche sur l'échange des bonnes pratiques

Rabat — Les présidents des délégations participant au 11ème congrès de l'Association des sénats, choura et conseils équivalents d'Afrique et du monde arabe (ASSECAA) ont échangé, jeudi à Rabat, les expériences et les bonnes pratiques de leurs pays respectifs en matière de promotion des droits des femmes et des jeunes.

Lors de ce congrès, organisé par la Chambre des conseillers sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, les intervenants à une séance de discussion sous le thème "Les jeunes et les femmes au cœur des politiques de développement et d'investissement durable" ont été unanimes à souligner que les femmes et les jeunes sont les moteurs de développement de toute société eu égard à leur contribution à la création de la richesse et à la stabilité des pays.

Ainsi, les représentants du Qatar, des Émirats Arabes Unis, du Bahreïni, de la Côte d'Ivoire, du Burundi et de la Guinée équatoriale ont passé en revue les expériences de leurs pays en matière d'intégration des jeunes et des femmes dans le processus de développement, notant que toutes les composantes de la société sont appelées à contribuer au développement durable, sans discrimination ni exclusion.

La stimulation des économie africaines et arabes passe par la réduction des disparités entre les sexes et la promotion des droits socio-économiques de cette catégorie sociale, qui représente un maillon important dans la chaîne de développement et de croissance économique, ont-ils relevé.

Pour certains intervenants, les jeunes et les femmes continuent de rencontrer des barrières pour accéder aux ressources, d'où l'importance d'accélérer le processus d'autonomisation des femmes et d'assurer une éducation de qualité pour les jeunes.

En tant que parlementaires, ils ont reconnu qu'ils assument une grande responsabilité pour assurer la mise en œuvre effective des recommandations et résolutions émanant de ce congrès, à travers l'élaboration des feuilles de routes et des législations à mettre en place au niveau des Sénats et conseils similaires.

L'inclusion des jeunes et des femmes dans les plans de développement socio-économiques est primordiale pour aider ces catégories sociales à devenir des leaders de demain, au lieu de prendre le chemin de l'immigration ou de succomber au terrorisme, ont-ils conclu.

Le 11ème congrès de l'ASSECAA vise principalement à jeter les bases d'une coopération entre les pays membres et à susciter le débat autour de questions et problématiques lancinantes dans les pays africains et arabes.

L'ordre du jour de ce congrès comprend, outre des interventions des délégations participantes, la présentation d'un rapport détaillé du Secrétariat général sur les activités de l'Association au cours de l'exercice précédent depuis la tenue du 10ème congrès, les perspectives d'action et la composition des trois commissions du congrès, en l'occurrence la commission des finances, la commission des programmes et la commission de la déclaration finale.

L'ASSECAA place au cœur de ses préoccupations la promotion du dialogue et de la coopération entre l'Afrique et le Monde Arabe dans l'objectif d'une meilleure exploitation de leurs ressources et potentialités et aussi pour s'imposer comme un interlocuteur de poids, à l'instar des autres groupements et blocs régionaux dans le monde.

Elle œuvre également à la promotion, le soutien et la consolidation du bicamérisme à l'intérieur et à l'extérieur des pays arabes et africains, le resserrement de la coopération dans les domaines socio-économiques, politiques et culturels entre les pays arabes et africains ainsi que les autres pays dans le monde, outre l'organisation de conférences et de débats périodiques entre les pays membres de l'association. Objectif : promouvoir la coopération et faciliter les échanges d'expériences et d'expertises.