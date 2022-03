Cote d'Ivoire: Effondrement d'un immeuble à Treichville - Le gouvernement vole au secours des victimes

L'élan de solidarité aux côtés des victimes de l'effondrement d'un immeuble à Treichville ne faiblit pas. Ce sont les mains chargées que la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, s'est rendue le jeudi 3 mars 2022, dans ladite commune. Et ce, pour apporter une assistance de plus 14 millions de FCfa (en nature et en espèce) aux sinistrés.

Au nom du gouvernement, la ministre de la Solidarité a fait des dons en vivres et non-vivres aux victimes de l'effondrement de l'immeuble.

Réunies dans la salle de mariage de la cité N'Zassa, les familles des sept personnes décédées ont reçu chacune des dons en numéraire. Le gouvernement a, en outre, apporté une assistance financière aux blessés. Tout cela appuyé par des vivres, à savoir du Riz, des pâtes alimentaires, de l'huile végétale et de nombreux autres lots.

Au nom du Premier ministre, Myss Belmonde Dogo a témoigné sa compassion aux familles impactées par la catastrophe. Toutefois, elle a rassuré les victimes du soutien de l'État de Côte d'Ivoire. " Chers parents de Treichville, vous n'êtes pas seuls. Nous sommes venus apporter la compassion du gouvernement. Nous sommes à vos côtés ", a-t-elle déclaré.

Pour sa part, le maire de la commune, François Amichia qui avait à ses côtés, la députée Amy Toungara, s'est réjoui de l'élan de solidarité du gouvernement à l'égard des victimes. Cependant, il a égrené les dispositions prises par le conseil municipal de Treichville pour voler au secours des sinistrés de ce drame. Il s'agit notamment de la prise en charge médicale des victimes et des frais d'inhumation des sept personnes décédées.

En revanche, il a sollicité l'aide du gouvernement pour le recasement de 108 personnes issues de dix-sept familles qui sont sans abris.

Au nom des victimes, Seri Olivier a lancé un appel au gouvernement de prendre toutes les dispositions pour éviter ce genre de drame.

Pour rappel, à la suite de ce drame, plusieurs membres du gouvernement notamment le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, et son collègue de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné, se sont rendus également sur les lieux pour apprécier l'étendue des dégâts.

Dans la nuit du samedi 26 février au dimanche 27 février aux environs de minuit, l'effondrement de l'immeuble R+5 situé dans la commune de Treichville, précisément à l'Avenue 3 Rue 16 barrée, a fait 7 morts et 15 personnes blessées.