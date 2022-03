Namibie: Présentation de lettres de créance - Les ambassadeurs de Djibouti, d'Iran, du Pakistan, du Japon et de la Namibie ont pris fonction

Ils sont officiellement accrédités en Côte d'Ivoire en tant qu'ambassadeurs. Ces 5 diplomates ont présenté, hier, au Président de la République, Alassane Ouattara les lettres de créance qui leur confèrent cette qualité. Il s'agit de Mohamed Bourhan Ali de Djibouti, de Amir Hossein Nikbin d'Iran, de Ikkatai Katsuya du Japon, de Manzoor Hamad Chaudhry du Pakistan et de Selma Ashipala Musavyi de la Namibie. Tous ont exprimé leur grande joie d'être en terre ivoirienne pour représenter leurs pays respectifs.

L'ambassadeur de Djibouti, Mohamed Bourhan Ali, a été la première personnalité à être reçue par le Chef de l'État pour lui présenter le document officiel de sa nomination en Côte d'Ivoire. A sa sortie d'audience, il s'est dit honoré d'être le premier diplomate djiboutien à prendre fonction ici. " C'est un jour historique pour moi et mon pays. Cette cérémonie solennelle marque l'ouverture officielle de notre ambassade en Côte d'Ivoire, car c'est la première fois que notre ambassade a une résidence à Abidjan et j'en suis le premier ambassadeur ", s'est-il félicité d'emblée.

Mohamed Bourhan Ali a, par la suite, déclaré que les relations ivoiro-djiboutiennes sont excellentes. Il a indiqué que l'une de ses missions sera justement de consolider la coopération entre les deux pays en diversifiant les partenariats, avec un accent sur la formation, les échanges commerciaux, la sécurité maritime.

Après lui, Amir Hossein Nikbin, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran a eu l'honneur de remettre sa lettre de créance au Président Ouattara. Heureux d'avoir posé cet acte, celui-ci a salué l'excellence de la coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire qui remonte à plus d'un demi-siècle. Il a soutenu que les deux États regorgent d'énormes potentialités et de capacités. Le diplomate iranien a, par ailleurs, informé que la 2e session de la commission mixte entre les deux nations se tiendra bientôt. " Nous sommes en train de préparer les visites de nos ministres des Affaires étrangères ", a-t-il spécifié.

Amir Hossein Nikbin s'est dit convaincu de réussir sa mission de renforcement des relations et la défense des intérêts de son pays, avec le soutien et les conseils avisés du Chef de l'État ivoirien, des autorités gouvernementales et de ses collègues du ministère des Affaires étrangères.

Ikkatai Katsuya, le diplomate japonais, a aussi exprimé sa joie de servir sur le sol ivoirien. " C'est un grand honneur d'être nommé en Côte d'Ivoire qui est un pays leader engagé sur la voie du développement économique et de la paix ", a-t-il fait savoir.

Avant d'avancer que les relations entre Tokyo et Abidjan sont au beau fixe. " En ma qualité d'ambassadeur, je m'emploierai à consolider davantage ces liens de coopération afin que les peuples ivoiriens et japonais se sentent plus proches ", a-t-il promis. Tout comme lui, l'ambassadeur Manzoor Hamad Chaudhry s'est engagé à enrichir les relations entre le Pakistan, son pays, et la Côte d'Ivoire.

" Le Pakistan est un pays attaché à la Côte d'Ivoire qui l'inspire. C'est ainsi que je m'engage à renforcer notre collaboration, notamment dans le domaine de l'agriculture. Nous allons aussi consolider notre partenariat dans le secteur bancaire et des entreprises financières. La formation occupera également une place de choix dans notre coopération ", a-t-il argué.

Le diplomate pakistanais a aussi promis d'apporter à l'État ivoirien l'expertise de son pays en matière de lutte contre le terrorisme.

L'ambassadeur de la Namibie, Selma Ashipala Musavyi, était la seule femme du jour au nombre des diplomates à présenter ses lettres de créance. Après sa réception par le Président de la République, Alassane Ouattara, elle a indiqué que dans la mesure où son pays et la Côte d'Ivoire sont des États côtiers, l'un de ses défis sera de rapprocher les ports namibien et ivoirien.

Selma Ashipala Musavyi, dans le cadre de sa mission, s'est engagée aussi à créer une synergie entre les petites et moyennes entreprises namibiennes et celles de la Côte d'Ivoire. Pour la première fois qu'elle vient en terre ivoirienne, la diplomate de la Namibie a dit avoir été impressionnée par la qualité des infrastructures et le développement en Côte d'Ivoire.