Cote d'Ivoire: Développement local - Les chefs atchans traduisent leur reconnaissance au Chef de l'État

Les représentants des 60 villages Atchans du District autonome d'Abidjan ont traduit leur reconnaissance au Président de la République, Alassane Ouattara, pour toutes les actions sociales et de développement posées au sein de leurs localités respectives.

Profitant de la cérémonie de présentation des vœux au ministre-gouverneur, Robert Beugré Mambé, le 2 mars, au District d'Abidjan, ils ont par le canal de leur porte-parole, Adobi Aké Placide Guy-Marie, chef du village d'Akouai-Agban, fait savoir que depuis son accession à la magistrature suprême, le Chef de l'État ne fait que multiplier les actions pour le bonheur de leurs peuples. Ce, grâce au Gouverneur Beugré Mambé, en qui il a d'ailleurs renouvelé sa confiance en faisant de lui le premier vice-président du Rhdp. Qui, selon Adobi Aké Placide Guy-Marie, met tout en œuvre pour que les villages atchans vivent le développement tel que perçu par Alassane Ouattara.

" Aujourd'hui, la quasi-totalité de nos villages connaissent un développement fulgurant. Ils sont bitumés, leurs réseaux électriques et l'adduction en eau potable se sont étendus et leurs populations notamment les femmes et les enfants connaissent une autonomisation. Ils sont soignés, éduqués, etc. ", a-t-il énuméré.

Autres actions qui continuent de mettre de la joie au cœur des populations des villages Atchan et Akyé-Gnan selon le chef du village d'Akouai-Agban, c'est l'appui que le District autonome leur apporte chaque fin d'année, à l'occasion de la Noël et du Nouvel an.

" Tous les chefs de village Atchan et Akyé de notre District, de par ma voix, vous expriment leur infinie gratitude. Nous prions Dieu de vous maintenir aussi longtemps parmi nous et surtout de vous donner les moyens de votre politique, sous le leadership du Président Ouattara qui a fait le choix de la paix et de la cohésion sociale, véritables leviers d'un développement harmonieux ", a ajouté le porte-parole des chefs à l'endroit de Robert Beugré Mambé.

Par ailleurs, au nom de ses pairs, Adobi Aké Placide Guy-Marie a égrainé quelques doléances pour mener au mieux leurs activités. Il s'agit, entre autres de l'obtention d'un laissez-passer pour les chefs traditionnels et leurs notables pour faciliter leur mobilité ; de la mise en place d'un cadre de concertation (objet de réflexion) pour la prévention et la gestion des crises ; de solliciter l'implication de Beugré Mambé pour la sortie de tous les arrêtés préfectoraux avant le 31 mars 2022.

Également, les chefs Atchan sollicitent, en tant que prolongement de l'administration dans les villages, des véhicules de commandement. Et aussi un soutien financier annuel pour avoir mis leurs terres à la disposition de l'État, parfois gratuitement, parfois à prix dérisoire pour permettre le développement d'Abidjan.

Pour sa part, le ministre-gouverneur Robert Beugré Mambé a traduit toute sa reconnaissance aux chefs Atchans et à leurs populations respectives pour tout ce qu'ils ont fait pour lui lors du rappel à Dieu de son épouse.

En ce qui concerne les doléances, il a partagé ce qui était possible de faire à court terme. Quant au reste, il a promis de mettre en place des cadres d'échanges pour y trouver des solutions.