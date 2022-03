Cote d'Ivoire: Traitement contre le cancer - Plus de 82 milliards de Fcfa pour le second centre d'oncologie médicale et de Radiothérapie

Dans 36 mois, la Côte d'Ivoire aura son deuxième centre national de radiothérapie et d'oncologie médicale (Cnrom) dans la ville historique de Grand-Bassam. Pour un coût d'un peu plus de 82 milliards de Fcfa.

Le Premier ministre Patrick Achi a posé, le jeudi 3 mars, la première pierre de cet établissement, fruit de la coopération ivoiro-coréenne. Mais surtout de l'engagement du Président de la République Alassane Ouattara, pour qui " la santé des populations est une priorité naturelle ".

Pour le Premier ministre Patrick Achi, après l'ouverture, le 18 décembre 2017, du centre d'oncologie et de radiothérapie Alassane Ouattara au sein du Chu de Cocody, le système national d'analyse et de surveillance contre le cancer avait besoin d 'être renforcé. Pour permettre une prise en charge rapide des malades.

D'où le centre de Grand-Bassam. Qui, pour Patrick Achi, doit être un pôle d'excellence technique, national, continental et humain. En le disant, le Premier ministre fait appel à la qualité du plateau technique qui y sera installé d'une part et d'autre part à l'ouverture des prestations aux autres pays africains et la qualité des praticiens de la santé qui y travailleront. Raison pour laquelle, le chef du gouvernement s'est livré à un véritable plaidoyer à l'endroit du personnel médical. Dont l'accueil doit être le premier vecteur de guérison du malade.

Le plaidoyer de Patrick Achi au personnel médical

Un des temps forts de l'adresse du chef du gouvernement a été le plaidoyer fait à l'endroit du personnel médical. Appelant ainsi à leur sens de la responsabilité face aux malades. " Cette infrastructure majestueuse qui sera construite d'ici quelques mois et qui aura les équipements les plus modernes existants au monde ne pourra pas donner plus aux citoyens que vos cœurs eux-mêmes. Parce que lorsqu'on parle de plateau technique, on parle aussi de personnel humain de qualité, ayant une formation technique de haut niveau, mais surtout un engagement total pour cette vocation qu'ils ont et ce métier qu'ils ont choisi de servir ", a insisté le chef du gouvernement.

La santé est au cœur de la vision 2030 et du plan de développement 2021-2025 du gouvernement, pour une Côte d'Ivoire plus prospère et solidaire. Cette volonté politique du Président de la République, dirigée par le Premier ministre Patrick Achi, se matérialise par la consolidation du dispositif sanitaire de la Côte d'Ivoire à travers le programme hospitalier de plus de 800 milliards de Fcfa.

Dont la mise en œuvre est constatée chaque jour dans les régions du pays. Et ce, à travers une vaste politique de réhabilitation et de constructions d'infrastructures sanitaires. " Bon nombre de projets de renforcement de l'offre de soins ont été achevés et mis au service des populations en 2021... ", indique le chef du gouvernement. Qui cite entre autres l'hôpital général d'Adjamé, les centres hospitaliers régionaux de Daloa et d'Aboisso, le service gynéco-obstétrique du Chu de Treichville.

L'hôpital général de Yopougon Attié et le centre hospitalier régional d'Adzopé seront, quant à eux livrés, dans les jours qui suivent. La réhabilitation totale du Chu de Yopougon et la construction d'un Chu dans la commune d'Abobo sont en bonne place dans la politique sanitaire du gouvernement. Sans oublier l'amélioration quotidienne des conditions de travail des praticiens de la santé, par l'amélioration du plateau technique. L'ambassadeur de la Corée du Sud a, pour sa part, évoqué l'excellente collaboration entre les deux pays, à différents niveaux, notamment au plan médical.

Le président du conseil économique, social, environnemental et culturel Aka Aouélé, par ailleurs président de la région du Sud-comoé, a rendu un vibrant hommage au Président de la République pour toutes les actions de développement au profit des populations ivoiriennes.

L'engagement du gouvernement ivoirien

Particulièrement celui pour Grand-Bassam, dont l'installation du centre national de radiothérapie et d'oncologie médicale marque l'amorce du développement de la région du sud-comoé. Même son de cloche pour le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba. Qui a rappelé que le cancer constitue un problème de santé publique, avec plus de 19 millions de nouveaux cas par an dans le monde.

En Côte d'Ivoire, 17300 cas sont déclarés par an, avec plus de 11.000 décès. Le ministre de la Santé précise que d'ici 2030, une famille sur 8 sera concernée par cette maladie. Toutefois, le cancer ne doit pas être pris comme une fatalité, en raison des progrès scientifiques réalisés.

En Côte d'Ivoire, depuis 2007, un programme national de lutte contre le cancer a été mis en place, en plus des lieux de dépistage qui sont au nombre de 120 à ce jour. En plus du centre de détection précoce au sein de l'Insp à Adjamé. Mieux, les différents Chu d'Abidjan sont dotés d'infrastructures de prévention et de lutte.

Évoquant le traitement, le ministre de la Santé explique que grâce à un partenariat entre le gouvernement et le laboratoire Roch, plus de 700 personnes ont été prises en charge pour un coût global de 2,5 milliards. En plus des 12 médicaments gratuits mis à la disposition des malades.

Le maire de la commune de Grand-Bassam s'est félicité de la construction du centre d'oncologie dans sa commune. Tout en saluant le leadership du Président de la République.