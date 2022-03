Maroc: Forum d'orientation aux études supérieures

L' édition 2022 du Forum Anisse International School, placée sous le thème : " Un nouveau monde... Quels métiers ? " qui aura lieu ce samedi sera l'occasion pour élèves et parents, soucieux de faire les bons choix d'études supérieures et de début de carrière, d'entrer en contact direct avec les acteurs du monde de la formation supérieure et du monde professionnel.

Cette rencontre permettra aussi aux intéressés de découvrir une diversit́é de formations et de métiers et d'obtenir toutes les informations nécessaires au choix d'orientation.

A cet effet, les membres de l'équipe éducative ont lanće depuis plus d'une décennie, un programme d'orientation et de découverte des métiers qui visè a donner le goût et l'ambition de construire un parcours positif.

Ce Forum, ouvert au public, connaitra la participation de plus de 35 écoles et universités (Ecole Nationale d'Architecture, ISCAE, Universit́é Mohammed VI Polytechnique, ENCG, Facult́é de médecine, Ecoles Nationales des Sciences Appliquées, Al Akhawayn, UM6SS, Universit́é Internationale de Casablanca ...)