Maroc: Fès-Meknès - Des partenariats pour le renforcement des ressources hydriques et le traitement des margines

Sept conventions de partenariat portant sur le renforcement des ressources hydriques et le traitement des margines au niveau de la région de Fès-Meknès ont été approuvées, mercredi à Fès.

Ces accords, validées lors de la réunion du Conseil d'administration de l'Agence du Bassin hydraulique du Sebou au titre de l'année 2021, concernent "la prospection et l'amélioration des connaissances des eaux souterraines" et la réalisation des stations de traitement des margines produites par les unités de trituration des olives des arrondissements de Zerhoun (Meknès) et d'Ouled Jamaa Lamta (Moulay Yaâcoub) et par celles opérant au niveau de la province d'Ouazzane et la commune de Taounate.

S'exprimant à cette occasion le ministre de l'Equipement et de l'Eau, Nizar Baraka, a indiqué que l'année 2021 a été marquée par la réalisation, au niveau de la région, de nombreux projets hydrauliques structurants, dont le démarrage de la mise en eau et l'exploitation du barrage Ouljat Sultan d'une capacité de stockage de 510 millions de m3, la poursuite des travaux de construction du barrage M'dez dans la province de Sefrou (700 millions de m3), qui permettra l'irrigation de la plaine du Saïss et la protection contre les inondations.

Ces projets portent également, précise le responsable gouvernemental, sur le lancement des travaux de construction du barrage Sidi Abbou dans la province de Taounate, d'une capacité de stockage de 200 millions de m3 avec pour objectif d'assurer la protection de la plaine du Gharb contre les inondations, ainsi que l'approvisionnement en eau potable et d'irrigation et le lancement des travaux de construction du barrage Koudiat El Borna dans la province de Sidi Kacem, d'une capacité de stockage de 12 millions de m3. Il a cité, aussi, le lancement des travaux de construction du barrage Ratba dans la province de Taounate, d'une capacité de stockage de 1 milliard de m3.

Cette réunion qui s'est déroulée notamment en présence du wali de la région de Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Said Zniber, et du président de la région de Fès-Meknès, Abdelouahed El Ansari, a été marquée, par ailleurs, par l'examen du bilan de l'action de l'Agence et la présentation ainsi que la discussion de son budget et de son programme d'action au titre de l'année 2022.