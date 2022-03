Maroc: Le dividende de la paix est-il terminé ?

L' invasion brutale de l'Ukraine par la Russie devrait être un signal d'alarme pour les politiciens, les chefs d'entreprise et les économistes occidentaux qui prônent un avenir vert et équitable mais qui manquent de sens pratique ou stratégique pour y parvenir. Indépendamment des tactiques à court terme que l'Europe et les Etats-Unis utilisent pour répondre à la crise actuelle, leur stratégie à long terme doit mettre la sécurité énergétique sur un pied d'égalité avec la durabilité environnementale et le financement de la dissuasion militaire essentielle sur un pied d'égalité avec le financement des priorités sociales.

L'Union soviétique s'est effondrée en 1991 en grande partie parce que les dirigeants russes, surtout le président Boris Eltsine et ses conseillers économiques, ont reconnu que le complexe militaro-industriel communiste soviétique ne pouvait pas se permettre de suivre la puissance économique et les prouesses technologiques supérieures de l'Occident. Aujourd'hui, avec une économie russe représentant moins d'un vingtième de la taille combinée des économies américaine et européenne, la même stratégie consistant à dépenser largement plus que la Russie pour la défense devrait être beaucoup plus facile à exécuter. Malheureusement, il y a une hésitation dans de nombreuses sociétés occidentales, en particulier à gauche, à admettre que les dépenses de défense sont parfois une nécessité, pas un luxe.

Pendant de nombreuses décennies, le niveau de vie occidental a été stimulé par un énorme "dividende de la paix". Par exemple, les dépenses de défense des Etats -Unis sont passées de 11,1% du PIB en 1967, pendant la guerre du Vietnam, à 6,9% du PIB en 1989, l'année de la chute du mur de Berlin, à un peu plus de 3,5% du PIB aujourd'hui.

Si les dépenses de défense américaines en pourcentage du PIB étaient toujours au niveau de l'ère vietnamienne, les dépenses de défense en 2021 auraient été supérieures de 1,5 billion de dollars- plus que le gouvernement a dépensé pour la sécurité sociale l'année dernière, et presque le triple des dépenses publiques de consommation et d'investissement hors défense. Même au niveau de la fin des années 1980, les dépenses de défense seraient supérieures de plus de 600 milliards de dollars à celles d'aujourd'hui. Le coût supplémentaire devrait être financé par des impôts plus élevés, des emprunts plus importants ou des dépenses publiques moindres dans d'autres domaines.

Les dépenses de défense de l'Europe ont longtemps été bien inférieures à celles des Etats-Unis. Aujourd'hui, le Royaume-Uni et la France consacrent un peu plus de 2% de leur revenu national à la défense, et l'Allemagne et l'Italie environ 1,5%. De plus, les intérêts nationaux et le lobbying intérieur signifient que les dépenses de défense européennes sont très inefficaces, le tout étant considérablement inférieur à la somme de ses parties. Je suis étonné de voir combien de mes amis par ailleurs bien informés ont demandé pourquoi l'Europe ne monte pas une réponse militaire plus forte à l'attaque de la Russie contre l'Ukraine et aux menaces imminentes contre les Etats baltes. Une partie de la réponse, bien sûr, est la dépendance de l'Europe vis-à-vis du gaz russe, mais la raison la plus importante est son manque flagrant de préparation.

Grâce au président russe Vladimir Poutine, tout cela pourrait changer. L'annonce du chancelier allemand Olaf Scholz le 27 février que l'Allemagne augmentera ses dépenses de défense à plus de 2% du PIB suggère que l'Europe pourrait enfin se ressaisir. Mais de tels engagements auront des implications budgétaires majeures - et, après les importantes mesures de relance budgétaire de l'ère pandémique, celles-ci pourraient être difficiles à digérer. Alors que l'Europe repense ses règles budgétaires, les décideurs politiques doivent réfléchir à la manière de faire suffisamment d'espace pour faire face à des accumulations militaires à grande échelle inattendue.

Beaucoup semblent avoir oublié que les pics de dépenses en temps de guerre étaient autrefois un facteur majeur de volatilité des dépenses publiques. Dans une guerre, non seulement les dépenses publiques et les déficits budgétaires augmentent généralement fortement, mais les taux d'intérêt augmentent parfois aussi.

De nos jours, les décideurs politiques (ainsi que de nombreux économistes bien intentionnés) sont devenus convaincus que les grands chocs économiques mondiaux tels que les pandémies ou les crises financières feront invariablement baisser les taux d'intérêt et faciliteront le financement des dettes importantes. Mais en temps de guerre, la nécessité d'engager des dépenses temporaires massives peut facilement faire grimper les coûts d'emprunt.

Il est vrai que dans le monde complexe d'aujourd'hui fait de drones, de cyberguerres et de champs de bataille automatisés, la façon dont les gouvernements dépensent leurs budgets de défense est très importante. Pourtant, c'est une pensée magique de supposer que chaque fois que les budgets de la défense sont réduits, les planificateurs militaires compenseront la différence avec une efficacité accrue.

Cela aiderait également si l'Occident pouvait éviter de nouvelles bévues stratégiques en matière de politique énergétique du type de celles qui nous ont conduits à ce point. En particulier, l'Allemagne, qui dépend de la Russie pour plus de la moitié de ses besoins en gaz, semble avoir commis une erreur historique en déclassant toutes ses centrales nucléaires après la catastrophe de Fukushima en 2011. En revanche, la France, qui couvre 75% de ses besoins énergétiques grâce au nucléaire, est nettement moins vulnérable aux menaces russes.

Aux Etats-Unis, l'annulation du projet d'oléoduc Keystone XL pourrait être fondée sur une saine logique environnementale. Mais maintenant, le moment semble maladroit. Les mesures destinées à protéger l'environnement ne servent à rien si elles conduisent à une faiblesse stratégique qui augmente la possibilité de guerres conventionnelles en Europe - sans parler de la pollution radioactive à grande échelle qui résulterait du déploiement de bombes à neutrons ou d'armes nucléaires tactiques.

Une résistance ukrainienne acharnée, des sanctions économiques et financières rapides et sévères et une dissidence nationale pourraient encore forcer Poutine à reconnaître que sa décision d'envahir l'Ukraine était une erreur de calcul spectaculaire. Mais même si la crise actuelle s'atténue, l'horrible attaque contre l'Ukraine devrait rappeler même au défenseur de la paix le plus engagé que le monde peut être dur et imprévisible.

Tout le monde espère une paix durable. Mais les analyses irréfléchies de la manière dont les pays peuvent parvenir à une croissance durable et équitable nécessitent de laisser un espace budgétaire - y compris une capacité d'emprunt d'urgence - pour les coûts de la protection contre les agressions extérieures.