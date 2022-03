Maroc: Essaouira à l'heure d' une conférence internationale de lutte contre le SIDA

Une importante conférence internationale sera organisée, les 4 et 5 mars à Essaouira, à l'occasion des 40 ans de lutte contre le sida, à l'initiative du Cercle Eugène Delacroix.

Organisé en partenariat avec la ville d'Essaouira et Bayt Dakira, ce grand rassemblement sera l'occasion de mettre en lumière les actions de lutte mises en œuvre au Maroc et en France pour mettre fin à la propagation du VIH.

Selon un communiqué des organisateurs, ce conclave, vise essentiellement à mettre en lumière les actions des élus locaux dans la lutte contre le sida en France et au Maroc, en collaboration avec Elus locaux contre le sida, association d'élus locaux français contre le sida et l'AIMF, Association Internationale des maires francophones.

Cette conférence a également pour objectifs de lancer l'"Appel d'Essaouira" pour alerter les gouvernements et les bailleurs de la santé mondiale sur la nécessité de renforcer le financement du Fonds mondial et d'Unitaid, et enfin, d'apporter un soutien à l'Association marocaine de lutte contre le sida (ALCS) qui réalise un travail remarquable au quotidien dans le Royaume, indique la même source. Et de préciser que ce rassemblement réunira des élus français, marocains et mauritaniens, des acteurs associatifs mais aussi plusieurs médecins spécialistes des maladies infectieuses.

Des interventions des représentants de One France, du Fonds mondial ou encore de l'ONUSIDA sont ainsi attendues.

Il y a 40 ans, le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) décimait toute une génération en se propageant sur l'ensemble de la planète, et aujourd'hui le virus tue encore, soulignent les organisateurs, relevant que pour la première fois depuis la création du Fonds mondial il y a 20 ans, la lutte contre le VIH/sida a reculé en raison du Covid-19, avec des impacts dévastateurs qui pourraient se faire sentir à long terme.

C'est dans ce contexte que le Cercle Eugène Delacroix a fait le choix de mobiliser plusieurs acteurs de la santé mondiale à Essaouira, conclut le communiqué.

Interpellation

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tanger ont interpellé mercredi, sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, un ressortissant américain recherché par la justice de son pays pour une affaire d'agression sexuelle sur une mineure.

Le suspect, âgé de 52 ans, a été interpellé à Tanger dans le cadre des relations de coopération bilatérale distinguées entre les services marocains de sûreté et leurs homologues américains, ainsi que dans le cadre des efforts continus menés par les services de la sûreté nationale et de la surveillance du territoire pour poursuivre les personnes faisant l'objet d'un avis de recherche international pour des affaires de criminalité transnationale, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Selon les données préliminaires de l'enquête, le citoyen étranger interpellé est soupçonné d'avoir agressé sexuellement une mineure sur le sol américain avant de fuir et d'être localisé au Maroc et interpellé à Tanger, a précisé la DGSN. Le mis en cause a été placé en garde à vue sur ordre du parquet compétent, conformément à la procédure d'extradition, tandis que les autorités américaines compétentes ont été informées de l'interpellation conformément aux conventions et dispositions légales y afférentes, d'après la même source.

Accident

Trois personnes ont été tuées et une autre blessée dans un violent accident de la route, mercredi soir près de Tan Tan, entre un poids lourd et une voiture légère, apprend-on auprès des autorités locales. L'accident est survenu au niveau de la route nationale N1 entre les communes d'El Ouatia et Chbika, à une quarantaine de kilomètres de Tan Tan, lorsque le camion (chargé de légumes) est entré en collision frontale avec la voiture. Les trois victimes, qui étaient à bord de la voiture, sont mortes sur le coup, alors que le conducteur du poids lourd s'en est sorti avec des blessures légères, selon la même source. La personne blessée a été transportée à l'hôpital provincial de Tan Tan pour recevoir les soins nécessaires, tandis que les corps des victimes ont été emmenés à la morgue de l'hôpital.