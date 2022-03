Maroc: David Greene - Le Maroc séduit des hommes d'affaires américains

Les opportunités économiques qu'offrent le Maroc suscitent l'intérêt des hommes d'affaires américains, a affirmé, mercredi à Casablanca, le chargé d'affaires à l'ambassade des Etats-Unis au Maroc, David Greene.

S'exprimant lors d'une réception de networking organisée en l'honneur d'hommes d'affaires américains venus examiner les moyens de coopération et de partenariat avec les chefs d'entreprise marocains, M. Greene a mis en lumière le potentiel économique dont dispose le Maroc pour consolider les relations économiques bilatérales et promouvoir la croissance entre les deux pays.

La visite de la délégation américaine donne une nouvelle dynamique aux efforts consentis en faveur du renforcement des liens commerciaux entre le Maroc et les Etats-Unis à l'aune du 15ème anniversaire, fêté en 2021, de l'accord de libre-échange (ALE) scellé entre les deux pays, a déclaré le diplomate.

"Nous avons discuté avec les participants de la manière dont cet ALE a contribué à accroître les opportunités commerciales entre les Etats-Unis et le Maroc, à développer le commerce et à créer des milliers d'emplois au profit de nos deux pays", a-t-il dit, précisant que depuis son entrée en vigueur en 2006, le commerce entre les deux pays a quintuplé pour permettre à plus de 120 entreprises américaines d'opérer dans le Royaume.

Après avoir relevé que la réouverture des frontières et l'atténuation de la crise sanitaire marquent une conjoncture favorable à la relance économique, M. Greene a évoqué le contexte mondial actuel qui "nous impose d'agir ensemble pour promouvoir la paix et la sécurité et bâtir des liens productifs pacifiques, à l'image du modèle que les Etats Unis et le Maroc ont construit au travers de leur histoire commune".

Plutôt dans la journée, le service commercial du consulat général des Etats-Unis à Casablanca a organisé des rencontres B2B multisectorielles entre une délégation de douze sociétés américaines et différents acteurs de la communauté d'affaires marocaine.

Cette visite fait partie de l'événement Trade Winds Middle East and Africa, une mission commerciale dirigée par le gouvernement américain qui organise des voyages d'affaires vers plusieurs pays de la région d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient au profit de centaines d'entreprises américaines.

L'objectif de cette visite est de créer des liens commerciaux et d'aider les entreprises participantes à atteindre une croissance et une exposition sur plusieurs secteurs d'activités à l'instar de l'agroalimentaire, les nouvelles technologies de l'information, la sécurité, des technologies de défense et l'énergie.