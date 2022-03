Congo-Brazzaville: L'art et la manière - Être une lady en 2022

Mois de mars, mois de la femme ! Une journée ne suffirait pas à célébrer cette créature... muse de l'humanité, pourtant si souvent malmenée. Gré de leurs victoires pour accéder pleinement à leur droit d'exister auprès de ces messieurs, leur devoir reste cependant entier de déployer pleinement leur énergie féminine au travers de leurs savoir-être, vivre et faire.

Etre l'égal d'un homme ne signifie assurément pas être comme un homme. Si les femmes devaient être comme les hommes, ces messieurs ne prendraient plus de plaisir à aller vers ces dames, tant elles seraient... dénaturées.

La nuance est subtile, la nuance est importante, la nuance est salutaire. Avoir les mêmes droits qu'un homme, et aussi partager certains de ses devoirs, à une époque de valorisation et de responsabilisation professionnelle de la femme, ne signifie pour autant pas que la femme se voit incarner la nature d'un homme.

Sensibilité, intuition, douceur du parler et de l'attitude, grâce, beauté, réserve, communication, conciliation, harmonie, sérénité sont des attributs féminins qui attirent plus d'un homme, au-delà de la spécificité des goûts et des couleurs de chacun.

A une époque où les femmes veulent pour la plupart être des " boss ", il est important de se rappeler qu'une " boss-lady " est avant tout une lady. Apparence, esprit, émotions, relations, ambitions... En 2022, qu'est-ce qu'être une lady et quelles en sont les satisfactions ? To be continue...