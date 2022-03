Madagascar: Union européenne - Un premier vol humanitaire dans les zones sinistrées par Batsirai et Emnati

Plus de 300 000 personnes auraient besoin urgemment d'assistance alimentaire suite au passage des cyclones Batsirai et Emnati à Madagascar si l'on s'en tient au dernier bilan provisoire publié par les autorités. Pour y répondre, l'Union européenne a initié son premier vol humanitaire "EU Humanitarian Aid Flight" dans les régions touchées par ces deux catastrophes.

Faisant, quatre fois par semaine, la liaison de la Capitale et les districts de Manakara, Mananjary et Farafangana, ces vols humanitaires sont financés par la Direction générale pour la protection civile et les opérations d'aide humanitaire européennes de la Commission européenne et gérés par le Programme Alimentaire Mondial via le service humanitaire aériens des Nations Unies. Ainsi, les vols devraient permettre de " faciliter le transport de personnel humanitaire et de matériel léger nécessaire à la réponse humanitaire en cours ".