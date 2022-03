Madagascar: Football - Barea - Vers une véritable " dream team " !

Warmed Omari a le profil pour devenir le grand tour défensif des Barea. Et si on mettait un terme à cette guerre intestine au sein de la FMF qui nous conduirait, c'est certain, vers une mort probable ? Surtout car le football ne survivrait pas à une suspension de plusieurs années. Les Malgaches aiment trop le foot pour accepter de s'en priver.

Au lieu de saisir la justice et puisque de toutes les manières nous n'avons pas le droit et que cette ingérence nous expose à la foudre de la FIFA, on ferait mieux de saisir cette manne offerte par l'Union des Footballeurs et des Cadres Sportifs Malagasy et de Madas qui écument l'Europe entière pour dénicher les pépites capables d'aider les Barea à se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 et pourquoi pas au Mondial 2026 ou mieux les Jeux Olympiques de 2024 à Paris.

Pépites

L'équipe de l'UFISCAM a notamment trouvé les moyens de préparer au mieux la relève mais surtout elle est en passe de réussir là où Nicolas Dupuis et dans un degré moindre Eric Rabesandratana ont échoué notamment quand il s'agit de convaincre les pépites d'intégrer les Barea.

On citera parmi les cibles de l'UFISCAM, le jeune défenseur du Stade Rennais, Omari Warmed qui a tout juste 22 ans. On a le choix pour former la charnière centrale entre Fabien Boyer de l'Excelsior qui fait figure de vétéran à 31 ans et Andy Pelmard (22 ans) qui joue à Bâle en Suisse mais qui pourrait être aligné en premier rideau aux côtés de Marco Ilaimaharitra du Sporting Charleroi et de l'Italien Jean Freddy Greco (21 ans), l'enfant d'Andohatapenaka qui est titulaire au Torino FC en Série A.

En conservant le schéma en 4-4-2 on verrait bien Loïc Lapoussin (27 ans) de la Royale Saint Gilloise en pointe avec le seul local du groupe notamment Fanomezana Tsilavina de Fosa Juniors qui a seulement 21 ans mais surtout une formation dans les règles avec des débuts avec l'Ajesaia.

Le troisième attaquant pourrait être Rayan Raveloson (25 ans) du Los Angeles Galaxy, mais qui se plaît en jouant légèrement en retrait car il a besoin d'espace pour exprimer son immense talent.

Il reste les deux défenseurs latéraux mais comme le flanc droit est la propriété exclusive de Romain Métanire du Minnesota United, il reste à convaincre Remy Vita (21 ans) du Bayern de Munich aujourd'hui prêté à Barnsley en Angleterre pour occuper le flanc gauche.

Dans les buts, on verrait bien Mathyas Randriamamy (20 ans) qui a pris du galon et de l'expérience au PSG mais dont la place de titulaire en tant que gardien est barrée par deux monstres sacrés en l'occurrence Keylor Navas et Donnarumma.

En résumé, voici la composition de ce qui pourrait former cette nouvelle " dream team " au sein des Barea pour peu que l'Etat s'implique en lui donnant les moyens.

Mathyas Randriamamy- Romain Métanire, Warmed Omari, Fabien Boyer, Remy Vita- Andy Pelmard, Jean Freddy Greco, Marco Ilamaimaharitra- Loïc Lapoussin, Fanomezana Tsilavina- Rayan Raveloson.