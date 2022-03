Madagascar: Journée mondiale de la femme - Les journalistes " tout feu, toutes femmes "

Ayam fait partie des artistes à l'affiche au Kudeta. Parce que le travail des femmes est un cadeau pour la société, la Journée mondiale de la femme est une grande occasion pour avancer ensemble. À cet effet, l'Association des femmes journalistes organise, le 9 mars prochain, une soirée de levée de fonds au Kudeta Anosy. " Tout feu, toutes femmes ", elles invitent le grand public à se joindre à elles.

À l'affiche, Eusébia, Farakely, Ayam et Poon sur scène, avec le passage de Koukoumi le magicien et un défilé de mode avec Eva Styliste. La collecte servira ensuite à la concrétisation des activités de l'association. Conscientes de l'enjeu et du rôle de la femme dans le milieu, elles tiennent à apporter leur pierre à l'édifice en se donnant des objectifs à court, moyen et long terme.

Les femmes journalistes sont essentiellement investies dans la reforestation et la lutte contre le cancer du sein. Deux causes qui leur tiennent à cœur. Avec environ 600 membres partout dans la Grande île, l'AFJM qui fêtera sa troisième année d'existence le 8 mars, rassemble les journalistes, animatrices d'émissions et les communicatrices à Madagascar.