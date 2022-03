Madagascar: Peinture - Le début du chapitre créatif de Nirina Andriambelo

Après avoir travaillé pendant des années dans l'industrie du commerce et l'industrie pétrolière, Nirina Andriambelo a fait le saut et consacre désormais sa vie à sa passion, la peinture. Pour la première fois, il expose ses œuvres au Radisson Waterfront Ambodivona à partir de demain à 10 h 30. Passionné, il a commencé à expérimenter l'art et la peinture depuis 2014 comme passe-temps.

Sa dévotion a grandi et il est devenu de plus en plus régulier en 2018. C'est en travaillant dans l'industrie pétrolière en tant que Directeur général de Galana Madagascar qu'il prend connaissance des grands noms de la peinture et ce sont ces derniers qui l'ont aidé à développer plus de confiance dans son travail artistique. Nirina Andriambelo a choisi le Radisson Waterfront pour son premier vernissage.

Un endroit qui s'aligne avec la nouvelle harmonie qu'il a trouvée dans sa conversion. L'atmosphère du jardin et l'environnement paisible incarnent le thème de son exposition : " Paysages de hautes terres ", avec sa verdure et la vue sur le lac. Pour lui, ce vernissage marque le début de son parcours dans le monde artistique, comme dans chacune de ses œuvres, le but étant de répandre un vent d'apaisement, de bonheur, de paix, et de toutes les manières possibles.

Ses œuvres seront exposées à l'hôtel pendant tout le mois de mars. Une belle exposition culturelle de peinture aux vives couleurs placée dans un environnement convivial et paisible, où vous pourrez créer vos propres moments magiques.