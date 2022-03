Maroc: Le président du parlement arabe salue le "grand rôle" de SM le Roi dans la défense des questions arabes

Rabat — Le président du parlement arabe, Adel ben Abderrahman Al-Assoumi, a salué, jeudi à Rabat, le "grand rôle" de SM le Roi Mohammed VI dans la défense des questions arabes.

Lors d'une entrevue avec le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, le président du parlement arabe a exprimé "son estime et sa gratitude pour le grand rôle du Souverain dans la défense des questions arabes", indique un communiqué de la première Chambre.

A cette occasion, M. Al-Assoumi, qui était accompagné d'une importante délégation, a évoqué le rôle du parlement arabe, à la pointe des défenseurs des questions arabes, au premier rang desquelles figure l'intégrité territoriale du Royaume, réaffirmant la position du parlement arabe en faveur de la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire.

Il a également mis en exergue les efforts du parlement arabe en soutien aux peuples arabes et aux intérêts de leurs pays, saluant le dynamisme et la contribution sérieuse et efficace des parlementaires marocains au sein de cette institution. Il a, ensuite, appelé à valoriser ces efforts et à diversifier les moyens de coopération et de coordination entre les deux institutions, selon la même source.

De son côté, M. Talbi Alami a fait part de sa gratitude pour les positions du parlement arabe en faveur du Maroc et de son intégrité territoriale, invitant à la tenue dans le Royaume de la prochaine session du parlement arabe.

Il a, en outre, loué l'engagement des parlementaires des deux Chambres du parlement marocain à défendre les questions et les intérêts arabes, en particulier dans un contexte caractérisé par des défis sanitaires, sociaux et économiques consécutifs à la pandémie de la covid-19, estimant que ces défis doivent amener à unifier les visions et les efforts au sein des organisations internationales pour surmonter les obstacles qui se posent.

Cette rencontre a été aussi l'occasion de scruter les moyens de renforcer les relations de coopération dans le domaine des droits humains, des expériences législatives, de l'intégration de la femme dans le champ politique, outre diverses questions parlementaires d'intérêt commun.

Le président du parlement arabe et plusieurs membres de cette institution effectuent une visite de travail au Maroc pour participer aux travaux du 11ème congrès de la Ligue des Conseils de la choura, des sénats et des conseils similaires d'Afrique et du monde arabe, organisé par la Chambre des conseillers.