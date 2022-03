Maroc: M. Mayara s'entretient avec le président du parlement arabe

Rabat — Le président de la Chambre des conseillers, Naama Mayara, a eu, jeudi à Rabat, des entretiens avec le président du parlement arabe, Adel ben Abderrahman Al-Assoumi, en marge des travaux du 11ème congrès et de la 12ème réunion du conseil de la Ligue des Conseils de la choura, des sénats et des conseils similaires d'Afrique et du monde arabe, qu'abrite la deuxième Chambre du 03 au 05 courant.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont souligné l'importance de cet évènement offrant une opportunité de réflexion et de concertation autour de la feuille de route et de l'action future de la Ligue à la lumière des défis et enjeux actuels aux plans africain et arabe, ainsi que les exigences qu'induit l'instauration des bases du partenariat avec la région Amérique latine et Caraïbes dans le cadre de la coopération sud-sud, selon un communiqué de la Chambre.

À cet égard, les deux parties ont mis en avant l'importance des rôles confiés au parlement arabe et à sa présidence en vue de hisser l'action arabe commune et de faire entendre la voix arabe dans tous les forums et rassemblements parlementaires régionaux et internationaux, ajoute la même source.

Ils ont également insisté sur l'importance de s'intéresser davantage au continent africain, à l'Amérique latine et aux Caraïbes, compte tenu des possibilités et opportunités dont regorge ce vaste espace géographique et de l'espoir qu'il incarne pour un avenir prometteur, est-il écrit dans le communiqué.

A cette occasion, M. Al-Assoumi a exprimé sa gratitude pour l'invitation qui lui a été adressée afin de participer aux travaux du congrès de la Ligue et du forum du dialogue parlementaire avec les Conseils des Sénats dans la région d'Amérique latine et des Caraïbes.