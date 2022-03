Algérie: La nouvelle loi sur les associations contribuera à l'amélioration de l'action associative

Laghouat — La nouvelle loi sur les associations devant paraître prochainement devra contribuer à améliorer et à promouvoir l'action du mouvement associatif présent réellement sur le terrain, a affirmé jeudi à Laghouat le président de l'Observatoire de la société civile Abderrahmane Hamzaoui.

"Appelé à s'impliquer dans la cimentation de la cohésion nationale, en s'intéressant davantage à l'action psychosociologique, la société civile se doit d'assumer efficacement sa mission de préservation de la solidité de l'unité nationale et la consolidation du tissu social", a souligné le président de l'Observatoire lors d'une rencontre avec les représentants de la société civile.

Une démarche, a affirmé M. Hamzaoui, fondée principalement sur l'amour de la patrie, sur son intégrité, sur son appartenance et sur le vivre ensemble, avant de mettre en avant le renforcement du cadre législatif, constitutionnel et institutionnel devant les garantir. Ceci, a-t-il dit, dans le cadre du principe des libertés auquel a appelé le Président de la République et qui a constitué le soubassement de la mise sur pied de l'Observatoire.

Tout en insistant sur le dynamisme de l'action associative sur le terrain, débarrassé de toute approche bureaucratique, Abderrahmane Hamzaoui a salué la diversité du tissu associatif dans la wilaya de Laghouat et a plaidé pour son enrichissement et son implication sur le terrain, dans la gestion participative et transparente de la chose publique et de l'action de développement aux côtés de l'administration.

Le président de l'Observatoire de la société civile a donné, par ailleurs, aux côtés des autorités locales, le coup d'envoi d'une opération de vaccination anti Covid-19 au niveau de la maison de la culture "Tekhi Abdallah Benkeriou" à Laghouat.