Congo-Brazzaville: Média - Cultures.cg, un sang neuf dans le paysage audiovisuel congolais

80% de culture, 10% d'éducation et 10% d'environnement, voilà le challenge de cultures.cg pour une nouvelle Web Tv et Web Radio en République du Congo.

Sur la grande toile, les médias privés poussent comme des champignons. Certains d'entre eux vous sautent aux yeux, vous feraient presque croire qu'ils sont comestibles mais s'avèrent vite indigestes. Dans cette pépinière, on y revendique un statut, bien souvent usurpé, de média d'information, de web tv, de plateforme de promotion culturelle, voire encore d'agence de communication.

Au cœur de ce marché de dupes, où chacun reste libre de s'y attarder ou de passer son chemin, il reste de nombreuses initiatives crédibles qui agrémentent les réseaux sociaux et cultures.cg semble faire partie de celles-ci. Amorcé en septembre 2021, simultanément sur You Tube, Facebook, Instagram et TikTok, cultures.cg ose le pari de lancer une Web Tv en diffusion continue et une Web Radio émettant de 7 h à 22 h en avril prochain.

Consacré majoritairement à la culture en République du Congo et dans une moindre mesure à l'éducation et à l'environnement, le challenge est de taille pour Liesbeth Mabiala, à l'initiative du projet. " La réalité économique actuelle en République du Congo pourrait être dissuasive pour qui veut se lancer dans le monde des affaires et à plus forte raison lorsqu'il s'agit de culture. Comme pour tous les business, c'est une forme d'aventure avec sa part de risque. Avec la mise en place d'une équipe qui allie compétences et volonté, une bonne stratégie managériale et commerciale, cultures.cg est parée à ces difficultés. Valoriser la culture, ici au Congo, est notre objectif et nous nous donnons les moyens pour y parvenir ", indique-t-elle.

Si les programmes sous forme participative ne sont pas écartés, cultures.cg peut s'enorgueillir aujourd'hui de produire intégralement ses propres contenus. Certaines émissions ont déjà vu le jour, c'est le cas de " Bienvenue au Congo ", magazine socio-culturel et touristique, " World of Child ", émission jeunesse de culture générale, " Au cœur de la littérature ", magazine littéraire, " C'est juste parfait ", stand-up et comédie, " Mon incroyable secrétaire hors norme ", série comédie, sans oublier le talk show " Racont'Art ". De nouvelles thématiques autour de la musique, du cinéma, du théâtre, de la peinture ou toutes autres formes d'art ne manqueront certainement pas d'y trouver place. Comme il est coutume de dire : C'est le Congo qui gagne. Et la culture !