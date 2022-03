Congo-Brazzaville: Urbanisme - La Banque mondiale soutient le pays dans ses réformes

Le ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Josué Rodrigue Ngouonimba, s'est entretenu, le 3 mars à Brazzaville, avec le directeur régional du développement durable de la Banque mondiale (BM) pour l'Afrique de l'ouest et du centre, Siméon Ehui, en présence de Korotoumou Ouattara, représentante de la BM au Congo. Au cœur des échanges, les questions d'urbanisation, de réformes et de politique de l'habitat.

" Nous avons discuté, avec le ministre de la Construction, du soutien que la BM peut apporter au gouvernement du Congo sur les questions d'urbanisation. Aussi, voir comment nous pouvons soutenir le pays en termes de réformes et de politique de l'habitat. ", a indiqué Siméon Ehui.

Selon lui, le soutien de son institution est d'un intérêt majeur pour le Congo car il s'agit d'apporter un appui technique et financier. " Nous sommes déjà engagées avec le Congo sur un certain nombre de projets et nous pouvons nous appuyer sur ces derniers pour encore faire des projets transversaux qui peuvent inclure non seulement l'habitat mais aussi l'énergie, l'eau et l'agriculture en zone rurale. Il s'agit là d'appuyer, de façon transversale, le secteur de l'urbanisme avec tous les autres ministères concernés pour apporter un bon vivre au Congo ", a expliqué le directeur général du développement durable de la BM pour l'Afrique de l'ouest et du centre.

Cette rencontre a été l'occasion pour le ministre Josué Rodrigue Ngouonimba de féliciter la BM pour son engagement à l'égard du Congo ; de reconnaître l'ampleur de son appui pour la mise en œuvre des projets relatifs à la restructuration urbaine ; d'encourager le renforcement de la coopération entre le Congo et l'institution financière. " Le Congo a besoin d'un appui de la Banque mondiale pour la mobilisation de l'expertise y afférente ", a-t-il déclaré.