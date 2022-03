Egypte: Communiqué explicatif sur le vote de l'Egypte lors de la réunion de l'Assemblée générale de l'ONU sur l'Ukraine

Le ministère égyptien des Affaires étrangères a publié mercredi 2 mars 2022 un communiqué explicatif sur le vote de l'Egypte lors de la réunion de l'Assemblée générale des Nations Unies.

L'Egypte tient à mettre en évidence un nombre de points concernant la résolution adoptée sur l'Ukraine et pour laquelle elle a voté, partant de sa croyance solide aux principes du droit international et aux objectifs de la charte de l'ONU:

1- La recherche d'une solution politique rapide à la crise via le dialogue et les voies pacifiques par le biais d'une diplomatie active, doit demeurer, pour nous tous, à portée de vue et être l'objectif essentiel de la communauté internationale, raison pour laquelle il faut assurer les circonstances politiques susceptibles d'atteindre cette fin.

2- L'Egypte confirme qu'il ne faut pas fermer les yeux sur les racines de la crise actuelle et y réagir de sorte à la désamorcer et à réaliser sécurité et stabilité.

3- L'Egypte refuse le recours aux sanctions économiques en dehors des mécanismes de l'ordre international multilatéral, partant des expériences antérieures qui ont eu des retombées humaines extrêmement négatives et ont aggravé les souffrances des civils au cours des dernières décennies.

4 - Toutes les parties doivent faire preuve de responsabilité pour garantir l'acheminement de l'aide humanitaire à tous ceux qui en ont besoin sans discrimination aucune, et assurer l'évacuation, en toute fluidité, des ressortissants étrangers via les frontières, au vu des rapports recueillis sur des traitements discriminatoires.

5- L'Egypte avertit de nouveau des retombées économiques et sociales de cette crise actuelle sur l'économie mondiale qui souffre toujours des répercussions de la pandémie du Covid-19, soulignant que les perturbations accrues des chaînes d'approvisionnement et du trafic aérien international en étaient la plus grande preuve.

6 - L'efficacité et la crédibilité des mécanismes de l'action internationale multilatérale pour contrer les défis et les crises successifs dépendent du traitement de toutes les crises internationales selon des critères uniques, constants et en harmonie avec les principes de la charte de l'ONU et ses objectifs, sans laisser le fait accompli et la souffrance humaine s'enraciner au cours des décennies.