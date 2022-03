Congo-Brazzaville: Gospel - Sortie mondiale de l'album "Misato"

Disponible sur les plateformes de téléchargement en ligne le 3 mars, l'opus de Daddy Mayuma, alias Neveu national, comporte douze titres. Il s'agit-là de sa deuxième œuvre personnelle mise sur le marché treize ans après la première, "Assassin".

"Misato" fait référence à deux réalités chrétiennes et revêt ainsi un double sens. " Je chante Dieu et le présente tel qu'il est, Père-fils-esprit, trois personnes en Dieu : la Trinité. Je recommence avec la musique après treize ans de pause sur révélation du seigneur, cette reprise est une sorte de résurrection. Je fais le lien avec la résurrection de Jésus-Christ intervenue trois jours après sa mort. "Misato", trois en français, renvoie à ces deux vérités bibliques partagées dans la foi chrétienne ", a expliqué Daddy Mayuma, alias Neveu national, au Courrier de Kinshasa.

" Il s'agit d'un album évangélique que j'ai réalisé parce qu'à la base, je suis artiste musicien chrétien. C'est un album que j'ai sorti d'abord en ligne, les CD viendront après. Sur l'ensemble, il y a eu quatre featurings avec quatre artistes de Kinshasa qui ne sont pas forcément connus du grand public, ne jouissent pas encore d'une grande notoriété ", nous a-t-il confié, ajoutant: " Je les ai choisis, eux, parce qu'ils font partie de mon histoire ".

Ainsi donc, comme bien lui a pris de le souligner, Daddy Mayuma, qui a bâti sa notoriété comme humoriste et dans la peau du sympathique et amusant Neveu national, évoluait autrefois dans l'univers évangélique, à travers le gospel. Et donc, à ce titre, le nouvel opus n'est pas sa première œuvre. " "Misato" est mon premier album sorti à l'échelle internationale mais le second sur le marché congolais. Du temps où j'habitais Matadi, j'avais réalisé un opus évangélique intitulé "Assassin". Du reste, c'est dans l'intention de le finaliser, procéder à la duplication des DVD que je suis venu à Kinshasa. C'est à cette occasion que j'ai été embauché à B-One et me suis lancé dans les médias ", a-t-il indiqué.

Une croix sur l'humour

En effet, d'aucuns connaissent le chantre sous son fameux pseudonyme Neveu national qui lui a permis de se familiariser presque tout de suite au grand public. C'est sous son profil d'humoriste et animateur TV révélé à la fois sur le petit écran et à la radio animant l'émission "Zappe pas ton neveu" qu'il impose un nouveau concept qui accroche sur les antennes et les ondes de B-One. Remarquable succès à l'antenne vers la fin de la première décennie des années 2000, il a un humour décalé qui plaît entouré d'une équipe de choc, fait de jeunes humoristes talentueux, dont il est le cerveau-moteur.

Mais ces trois dernières années, alors qu'entre-temps le Neveu national avait disparu du petit écran, l'on a vu qu'il faisait des apparitions dans les clips gospel. Présent parmi plusieurs chantres dans des œuvres collectives, notamment dans la reprise du célèbre cantique "Kembo na Yahwe" de feu Charles Mombaya, il s'y affiche sous son vrai nom, en l'occurrence Daddy Mayuma. Ces apparitions sont devenues de plus en plus régulières au fil du temps depuis.

Par ailleurs, Daddy Mayuma s'est résolu à mettre une croix sur l'humour, ceci explique la disparition de "Zappe pas ton neveu". " J'ai arrêté finalement avec l'humour en 2016 parce que mon tempérament, ma façon d'être ne colle pas avec l'humour congolais populaire tel qu'il se pratique ", a-t-il expliqué. Néanmoins, a-t-il renchéri : " Je demeure animateur de soirées d'humour notamment mais estime que je ne serai jamais pleinement humoriste dans ce pays. Ce serait contradictoire avec ma vision des choses. Les émissions télés vont continuer, même qu'un nouveau concept arrive bientôt ".

Aussi, quoiqu'il soit revenu à son premier amour, il a souligné : " Je suis toujours présentateur-animateur TV, j'ai gardé mon sens de l'humour pendant les émissions, mais dans la vraie vie, j'ai renoué avec l'évangélisation à travers le gospel ".