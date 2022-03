Congo-Brazzaville: Vie des institutions - La délégation du Conseil consultatif de la jeunesse du pays poursuit sa mission en France

Dans le cadre du programme prédéfini depuis Brazzaville suivant les orientations de Juste Bernardin Gavet, secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse, Fleury Névil Ahoué et Athanase-Jaurès Moussoungou, accompagnés de Brice Arsène Mankou, se sont rendus, le 3 mars, à Grand Quevilly près de Rouen, en Normandie.

A Grand Quevilly, la dégation a été accueillie par Jihane Poulingue, responsable de l'espace jeunesse Pierre Giovannelli. Elle a eu une séance de travail consistant, entre autres, à visiter les lieux et à s'imprégner de l'expérience de la gestion administrative, sociale et économique de cette structure municipale.

Selon les explications reçues auprès du responsable, il ressort que l'espace jeunesse de Grand Quevilly est financé en partie par la municipalité de cette ville. Il héberge en son sein des salles de spectacles, un studio d'enregistrement de musique, une salle multimédia, une salle de cuisine et pâtisserie pour l'apprentissage des jeunes, une salle de couture, une bibliothèque et bien d'autres infrastructures et installations sportives.

De quoi en déduire pour la délégation congolaise combien ce complexe municipal est intéressant et s'avèrerait indispensable pour les jeunes Congolais disposant ainsi d'un lieu d'échange, de partage et d'initiation. De par son importance auprès de la jeunesse et de la municipalité, il constitue également un centre d'apprentissage et de socialisation. De tels lieux de rencontre pour partager des loisirs sains sont essentiels et semblent fort à propos pour lutter contre l'oisiveté et la délinquance.

Au terme de la visite et des échanges entre la délégation congolaise et les responsables de cet espace, il a été retenu et acté une volonté réciproque de travailler ensemble. Les hôtes de Grand Quevilly ont rassuré et admis de matérialiser cette volonté par une duplication de projets similaires en République du Congo, en tenant compte, bien sûr, des spécificités et réalités du pays.

Le Conseil consultatif de la jeunesse est tout-à-fait conscient des maux qui minent la jeunesse congolaise. Il multiplie, dans l'intérêt de celle-ci, des contacts avec plusieurs partenaires dans le monde. Ainsi pourra-t-il mieux rendre compte au président de la République et faire des suggestions au gouvernement sur l'ensemble des questions liées au plein épanouissement de la jeunesse.

La délégation poursuit sa mission. À son agenda du 4 mars, une séance de travail avec Christine Borja d'Abreu, adjointe au maire en charge du dialogue citoyen et du lien intergénérationnel de Sotteville-Lès-Rouen. S'en suivront la visite et une séance de travail autour du système de fonctionnement et de la gestion de la Maison citoyenne Ferdinand Buisson.