Congo-Kinshasa: CENI - Denis Kadima et l'ambassadeur du Portugal Antonio Inocêncio Pereira échangent sur le processus électoral en RDC

Le processus électoral en République démocratique du Congo était au centre des échanges entre le président de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), Denis Kadima Kazadi, et le chef de mission diplomatique portugaise, Antonio Inocencio Pereira. Pendant près d'une heure, les deux hommes ont harmonisé les vues sur cette question qui préoccupe au plus haut point les diplomates.

Au sortir de cette rencontre, le diplomate portugais n'a pas manqué de délier sa langue. "C'est un processus électoral d'une grande complexité avec énormément de responsabilités", a souligné Antonio Inocêncio Pereira. Ce dernier dit avoir eu une attention particulière du Président de la Centrale électorale à la démarche effectuée par son pays qui fait partie de l'Union européenne et qui suit de près ce qui se déroule dans ce sens. "Nous avons eu un échange franc sur le développement du processus, le calendrier à venir, bref sur les préparatifs qui nous tiennent tous à cœur. Lui, en tant que responsable de l'institution et nous comme amis de la RDC. Tout le monde s'intéresse à ce qui touche aux prochaines élections de 2023. Le Portugal étant membre de l'Union européenne qui s'est engagée à accompagner la RDC - une vieille amie de mon pays - dans ce qui s'y prépare au regard de la coopération bilatérale établie depuis bien longtemps. Nous avons donc un intérêt général en Afrique et plus particulièrement dans le voisinage de tous nos partenaires", a-t-il renseigné.

Le diplomate portugais a reconnu en Denis Kadima plusieurs qualités. " On connait bien le président Kadima et ses qualités avec qui nous avons eu un échange franc sur les défis qui se présentent en ce moment. C'est un processus d'une très grande complexité avec extrêmement de responsabilités. Ce qui est en jeu est immense. Le président de la Ceni en est parfaitement conscient et il donne le mieux de ses efforts pour que tout cela se passe comme nous tous le souhaitons et l'attendons : c'est-à-dire de très bonnes élections en RDC", a-t-il conclu.