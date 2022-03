Congo-Kinshasa: Journée de revendications - MSC - L'Honorable Batumona invite la jeunesse du parti à plus de responsabilité

A l'écoute de la jeunesse, l'élu de Makala, Laurent Batumona a répondu à l'invitation de Jigal Kas Kasongo, Secrétaire Général Adjoint du MSC en charge de la mobilisation et de la jeunesse et du Président de la Ligue des jeunes du MSC, Me Franck Shapeta.

L'Autorité Morale du MSC a, par cette circonstance, donné le coup d'envoi d'une série de rencontres qui vont se poursuivre même après les échéances électorales. Il a recommandé le sens de responsabilité et le respect à la discipline du Parti. Toutes les revendications des jeunes exprimées avec une modestie, dans un esprit démocratique et de beaucoup du courage ont été enregistrées. L'honorable Batumona s'est adressé à plus ou moins 500 jeunes, déjà conquis par la vision et par l'idéologie du Mouvement de Solidarité pour le Changement, MSC. Celles-ci, seront étudiées avant de donner des réponses avec diligence.

"La jeunesse est le moteur du progrès", a lancé Laurent Batumona devant près de 500 jeunes réunis au siège des Forces Politiques et Sociales Alliées à l'UDPS lors de la journée des revendications de la jeunesse à Kinshasa.

Très satisfait de cette initiative de la base, l'Autorité Morale du MSC a soutenu que : "Cette journée vous aidera à faire une réelle différence quand vous serez dans vos Fédérations respectives à prendre vos responsabilités et de plus analyser le contexte lorsqu'il faut revendiquer quelques chose".

Préparée pendant un mois, la Journée des revendications de la jeunesse du MSC a abouti à une acceptation de leurs revendications notamment, sur la formation de renforcement des capacités, la mise en place en tenant compte de la jeunesse, l'emploi, le budget, la refondation du Secrétariat général et autres symboles du Parti grâce à la perspicacité de JIGAS KAS KASONGO.

Batumona recadre la vision de la jeunesse

Laurent Batumona, en s'adressant aux jeunes pendant un peu plus d'une heure, a réitéré ses promesses de formation de renforcement des capacités des jeunes du MSC. La formation, dit-il aux jeunes, a été interrompue par le covid 19. "Vous êtes sans ignorer que les mesures barrières et la restriction de se rassembler a plus de vingt personnes par le gouvernement était de strict application. Dans son message clé, il a martelé sur l'importance de la bonne gestion de symboles du Parti tels qu'écharpes, drapeaux, drapelets, de l'éducation et de la place de chacun selon sa formation, son expérience et de son ancienneté au Parti. "Il y a ceux qui ont 3, 4, 8 ans au Parti, il nous faut tenir compte de tout ça".

Quand la vision donne des ailes à la jeunesse

La vision de l'Autorité Morale Laurent Batumona pour la jeunesse du MSC a donné des ailes aux jeunes, raconte l'un des Jeunes, Augustin Nsimba. "Vous imaginez 500 jeunes du MSC pleins d'espoir qui ont envie de se battre chacun dans sa fédération avec des capacités spécifiques ? Cela va changer la vision de la jeunesse", lance-t-il, convaincu, seulement quelques minutes après avoir assisté au message de Laurent Batumona.

"Le MSC est en train de s'installer sur le plan de l'implantation, il est important que vous les jeunes vous sachez comment gérer le bien du Parti jusqu'à la fin de leur durée de vie", explique l'Autorité Morale, tout en encourage aussi les jeunes filles et femmes à travailler dans des domaines traditionnellement masculins. "Cette annonce m'a beaucoup touchée", raconte une jeune fille : "J'aimerais faire découvrir à mes amies la richesse de notre Parti et notre solidarité afin de soutenir notre Parti et sa vision".

Laurent Batumona a pris un bain des jeunes après son message devant le Secrétaire Général Adjoint en charge de l'implantation du MSC, Jules Mukumbi, le Coordonnateur des Nzoyi Gratien et de JIGAS KAS KASONGO.