Congo-Kinshasa: Vient de paraître à l'EPST - "Bancarisation de la paie, menace ou opportunité pour la gratuité de l'enseignement? "

La gratuité de l'Enseignement primaire a été véritablement mise en œuvre dès octobre 2019, dans le sillage de l'élection à la magistrature suprême du Président Félix Antoine Tshisekedi en 2018.

Tous les enseignants non-payés du primaire avaient basculé dans la paie. André Bekanda Boliki, auteur de l'ouvrage qui vient de paraître sous le titre " La bancarisation de la paie : est-ce une menace à la gratuité de l'enseignement ? " est un ancien directeur de la mécanisation et de suivi de la paie au Service de contrôle et de la paie des enseignants (SECOPE). A ce niveau, il a pu suivre pas à pas jusqu'à ce jour, l'application de cette politique inspirée par le Constitution de la République et prônée par le Président Félix A. Tshisekedi dans l'intérêt supérieur de la jeunesse congolaise, particulièrement au niveau du cycle primaire.

Deux ans après la mise en œuvre de cette politique, une question brûle toutes les lèvres : la paie trimestrielle ; bimestrielle et ambulatoire due au volontariat des années 2012-2014 a-t-elle menacé ou favorisé la gratuité dans nos villages, groupements, secteurs et territoires où les banques ne sont pas implantées ? A cette interrogation, la réponse de l'auteur de l'ouvrage est formelle : dans les milieux où la paie ne s'effectue pas dans le mois et où la paie ambulatoire est le nom pudique donné à la paie aléatoire, la gratuité de l'enseignement n'a pas le même sens qu'à Kinshasa ou dans les chefs-lieux des provinces où les banques sont implantées.

L'auteur fait découvrir aux lecteurs qu'avec cette paie ambulatoire (ou aléatoire), les enseignants retardataires au site de paie perdent leurs salaires pour toujours. Aussi, les extournes des enveloppes de paie au Trésor public par les banques pour difficulté protéiforme à exécuter la paie aggravent le retard de la paie des enseignants dans bien des contrées. Suite à ce constat, l'auteur précise que toutes ces paies controversées sont de nature à ébrécher la gratuité de l'enseignement dont le retentissement des années 2019 et 2020 semblent évanescents, notamment dans les milieux reculés où les opérateurs de paie éprouvent des difficultés multiformes pour payer les enseignants dans le mois.

Solution facile : coupler les banques commerciales aux sociétés des microfinances

Face à toutes les difficultés rencontrées par la bancarisation de la paie des enseignants cet ancien membre des comités provincial et national de suivi de la paie considère que la solution est honteusement facile à obtenir. A ses yeux, il suggère la reconfiguration de la bancarisation pour réaliser la complémentarité rationnelle entre les banques commerciales (mieux implantées à Kinshasa et dans les chefs-lieux des provinces) et les sociétés de microfinances, notamment IFOD (ex - Caritas) qui devrait être appelée à récupérer les effectifs des enseignants dont la paie bancarisée est mortellement difficile. Le gouvernement, à travers sa structure technique en la matière qu'est le "Comité de suivi de la paie (CSP)" peut facilement réaliser cette reconfiguration.

Pour André Bekanda et conformément à l'accord conclu entre le gouvernement et l'épiscopat congolais en août 2011, " IFOD doit concomitamment et mensuellement, recevoir du Trésor public les enveloppes de paie du personnel enseignant, les frais bancaires et les frais de déplacement ". Un livre à lire pour mieux saisir la problématique de la bancarisation de la paie dans notre pays.

Enfin, l'auteur de l'ouvrage signale que sur le plan historique, en RDC, les premiers enseignants ont été payés en 1908 grâces aux enveloppes des églises sœurs de l'Amérique et de l'Europe destinées aux écoles confessionnelles. Par contre, c'est seulement après la seconde guerre mondiale que l'Etat colonial belge est intervenu dans la paie.